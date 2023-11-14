Певец Melovin признался, какая у него неизлечимая болезнь

В коротком видео Melovin рассказал на что он болен и призвал подписчиков беречь свое здоровье.

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Melovin рассказал о своем заболевании / Колаж: Главред, фото: instagram.com melovin_official / скрин видео melovin_official

Украинский певец и победитель шестого сезона вокального шоу "X-Фактор" Melovin (Константин Бочаров) шокировал своих поклонников печальным известием о своей неизлечимой болезни. В своем профиле в Instagram артист сообщил о том, что у него диагностировали сахарный диабет.

"Самое главное, чтобы вы поняли, что за собой надо следить, себя надо любить и себя надо проверять. У меня диабет. Сахарный диабет MODY типа, генетический. Как и любой вид диабета, он тебя съедает изнутри, если ты вовремя не начнешь действовать, его стопить и за ним следить," - признался исполнитель.

Melovin рассказал о своей болезни / Фото: instagram.com melovin_official

Певец рассказал, что уже длительное время знает о своем заболевании, но сейчас решил поделиться этой информацией с поклонниками. Он объяснил, что хотел рассказать об этом раньше, но не мог собрать себя воедино. Меловин также отметил, что многие люди заметили его резкое снижение веса, поэтому он решил объяснить радикальные изменения своим подпищикам.

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"Я давно хотел это рассказать, но просто сам не мог собрать себя в кучу. Вы много спрашиваете, почему я так внезапно похудел, как вы пишете, похорошел. Но все не просто так, и я хочу поделиться этим с вами", - сказал артист.

Как Меловин узнал о болезни

Во время борьбы с лишним весом, Melovin решил удалить жировые комки на щеках. Пройдя различные медицинские обследования, он узнал о диагнозе сахарного диабета.

Перед тем как раскрыть свой диагнос он также оставил намек, спрашивая своих подписчиков, когда они последний раз сдавали анализ крови.

Позже певец опубликовал фотографии со своей медицинской карты, на которых подписчики разглядели диагноз - стеатогепатит. Однако 14 ноября Меловин опроверг эти слухи и рассекретил окончательный диагноз.

Также певец поблагодарил за слова поддержки и сочувствия поклонников, которые желали ему скорейшего выздоровления.

"Я вам просто передать не могу, с каким настроением я вчера уснул, потому что ваша поддержка - это что-то абсолютно бесценное и уникальное," - поблагодарил фанатов за поддержку певец.

Напомним, известный украинский поп-певец Melovin поразил своих сторонников неожиданным заявлением о своем здоровье. Артист выложил видео на своей странице в TikTok, где заявил, что столкнулся с неизлечимой болезнью, из-за которой он резко похудел.

Также с тяжелой болезнью борется ведущий Богдан Шелудяк. У него диагностировали редкое заболевание - синдром Гийена-Барре. Из-за болезни ведущий начал плохо ходить и говорить.

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