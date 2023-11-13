Неизлечимая болезнь, которая "ест людей": певец Melovin шокировал заявлением о здоровье

Украинский артист Melovin похудел в последнее время и оказалось, что не просто так.

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Певец Меlovin сообщил пугающие новости о здоровье / Коллаж Главред, скриншот ТикТок, пресс-службы телеканала "Украина"

Известный украинский поп-певец Melovin (настоящее имя - Константин Бочаров) шокировал заявлением в отношении своего здоровья.

На своей странице в TikTok артист сообщил, что болен неизлечимой болезнью и поэтому так похудел.

Melovin шокировал заявлением о здоровье / Скриншот ТikTok, Melovin_official

"У меня неизлечимая болезнь, которая, к сожалению, не вылечивается. Я давно хотел об этом рассказать, но сам не мог собрать себя в кучу. Вы много спрашивали меня, почему я так резко похудел. Все не просто так и я хочу поделиться этим с вами", - сообщил он.

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По словам артиста, ему было сложно собраться с мыслями и рассказать о ситуации во всеуслышание.

Артист сообщил, что он хочет рассказать о подробностях своей болезни. Он сделает это на своей странице в Instagram.

"Я расскажу, что это за болезнь, с чем ее едят и как она ест людей", - сообщил певец.

Напомним, ранее блогер Богдан Шелудяк раскрыл важные детали своего состояния здоровья, Он сообщил, что страдает редким заболеванием - синдромом Гийена-Барре. Это неврологическое заболевание влияет на периферическую нервную систему, приводя к слабости мышц, параличу и другим проблемам с координацией движений.

Также Богдан рассказал о симптомах заболевания, которые проявляются в нем. Ведущий поделился, что у него немеют конечности и затруднена речь. Он отметил, что находится в состоянии, напоминающем эффект тяжелого алкогольного опьянения.

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