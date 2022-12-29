Melovin попал в серьезное ДТП: "Со вторым рождением меня"

Константин Бочаров травмировал колено и голову.

Melovin угодил в ДТП на такси / УНИАН

Украинский певец Melovin (настоящее имя - Константин Бочаров) попал в Киеве в ДТП. Это происшествие настолько впечатлило артиста, что он назвал его своим "вторым рождением".

В социальных сетях Twitter и Instagram Мел показал, во что превратилось такси, в котором он ехал за новогодними покупками. В машину со стороны водителя врезался минивен возле одного из столичных магазинов Эпицентр.

"Отпраздную этот день, как еще один День рождения. Голова болит и колено. Но спасибо Вселенной, что живой", - подписал Melovin фотографию с покореженными машинами.

Этот же кадр с другого ракурса он показал в Twitter: "Со вторым рождением меня. Всем брюта за мой счет. И такие поездки на такси бывают. Бусик врезался у нас возле эпика, ехал покупать подарки и игрушки на елку. Болит голова, болит колено, водителю крепкого здоровья, бывает все, хорошо, что живые. P.S. куплю игрушки уже в Одессе".

Артист и водители, к счастью, получили лишь незначительные повреждения.

Melovin попал в ДТП / instagram.com/melovin_official, twitter.com/_MELOVIN_

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