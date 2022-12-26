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Генри Кавилла уволили из "Ведьмака" за "токсичное" обращение с женщинами - СМИ

26 декабря 2022, 15:23
По информации источников, громадные проблемы с поведением Генри Кавилла активно начались во время съемок второго сезона сериала "Ведьмак".
Кавилл, Ведьмак
Генри Кавилла уволила из "Ведьмака" за "токсичное" обращение с женщинами - СМИ / скриншот из видео и https://ua.depositphotos.com

Генри Кавилла уволили с главной роли из популярного фэнтези-сериала "Ведьмак" (основанного на отдаленных мотивах книг польского писателя Сапковского), поскольку тот плохо относился к женщинам из съемочной группы, а также регулярно вел себя "токсично и по-геймерски". Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на инсайдерский аккаунт Deuxmoi.

По информации его источника, громадные проблемы начались во время съемок второго сезона. Кавилл якобы начал активно спорить со сценаристами и шоураннерами и вносить несогласованные изменения в свои сцены. Актер отказывался от сцен с поцелуями и не соглашался сниматься с обнаженным торсом. При этом он игнорировал женскую часть съемочной группы и вел себя с дамами "токсично и неуважительно". Однако, якобы ни о каких сексуальных домогательствах (харассменте) речь не идет.

"Однако самой эпичной частью обвинения стала геймерская зависимость Кавилла:Его глубокая зависимость от видеоигр делала работу с Генри очень тяжелой. Он отвлекался, опаздывал, был одержим играми. Многие из съемочной группы считают, что его неуважение к женщинам было вызвано именно принадлежностью Кавилла к сообществу геймеров. "Видеоигровой бро-язык" — это не то, как следует общаться с коллегами", — говорят в съемочной группе.

Инсайдеры утверждают, что руководство Netflix сделало Кавиллу последнее предупреждение и потребовало вести себя пристойно. Однако актер немедленно разослал всему авторскому составу электронные письма, в которых каким-то образом "нарушил" требования стриминга, за что и был уволен. И теперь его заменит в роли Геральта из Ривии австралийский актер Лиам Хемсворт.

Напомним, ранее сообщалось - создатели легендарного сериала-ситкома "Теория большого взрыва", последняя серия которого вышла в 2019 году, всерьез задумываются над съемкой продолжения.

Также узами брака себя связала Лена Хиди, Серсея из Игры престолов - тайную свадьбу со звездой сериала Озарк она сыграла в Италии, в окружении друзей и своей киносемьи.

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