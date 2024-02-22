"Просто схожу с ума": пассия бывшего мужа Ани Лорак страдает от хейтеров

Анастасия Foxy попала под волну хейта после того, как общественность узнала о ее романе с Муратом Налчаджиоглу.

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Анастасия Foxy ответила, как справляется с хейтом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anastasija_foxy2/, instagram.com/__l_i_l_i_a___

Украинская модель Анастасия Foxy закрутила роман с украинским бизнесменом турецкого происхождения Муратом Налчаджиоглу, который совсем недавно развелся с визажисткой Лилией Реус.

На своей странице в Instagram Анастасия прокомментировала волну хейта в ее сторону.

"Ты получила много фанатов и хейтеров. Как ты справляешься с этим?" – спросила у модели ведущая Анна Кривец в рамках проекта Lior campaign.

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"Я считаю, что самоуверенные и счастливые люди не будут такого делать, поэтому мне все равно. Сначала мне было очень сложно воспринимать этот хейт со всех сторон. Просто сходила с ума, – заявила она. – Но любовь преодолеет все", - ответила Анастасия.

Кстати, модель закрыла возможность комментировать данное видео.

Добавим, в начале февраля Foxy намекнула, что бывшая жена Мурата Реус ей угрожает и пишет оскорбительные комментарии в сети. Лилия не смолчала и пригрозила Анастасие судом.

Стоит отметить, Мурат Налчаджиоглу часто публикует провокационные материалы в своих соцсетях. Недавно он засветил снимок в компании роскошной девушки.

А также бывший муж певицы-предательницы Ани Лорак показал женщину, с которой встретил Новый год и познакомил ее со своей дочерью.

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