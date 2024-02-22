"Просто схожу с ума": пассия бывшего мужа Ани Лорак страдает от хейтеров

Украинская модель Анастасия Foxy закрутила роман с украинским бизнесменом турецкого происхождения Муратом Налчаджиоглу, который совсем недавно развелся с визажисткой Лилией Реус.
На своей странице в Instagram Анастасия прокомментировала волну хейта в ее сторону.
"Ты получила много фанатов и хейтеров. Как ты справляешься с этим?" – спросила у модели ведущая Анна Кривец в рамках проекта Lior campaign.
"Я считаю, что самоуверенные и счастливые люди не будут такого делать, поэтому мне все равно. Сначала мне было очень сложно воспринимать этот хейт со всех сторон. Просто сходила с ума, – заявила она. – Но любовь преодолеет все", - ответила Анастасия.
Кстати, модель закрыла возможность комментировать данное видео.
Добавим, в начале февраля Foxy намекнула, что бывшая жена Мурата Реус ей угрожает и пишет оскорбительные комментарии в сети. Лилия не смолчала и пригрозила Анастасие судом.
Стоит отметить, Мурат Налчаджиоглу часто публикует провокационные материалы в своих соцсетях. Недавно он засветил снимок в компании роскошной девушки.
А также бывший муж певицы-предательницы Ани Лорак показал женщину, с которой встретил Новый год и познакомил ее со своей дочерью.
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