"Не"разведенный Мурат Налчаджиоглу снялся на фоне бюста чужой женщины

Пока его расставание с Лилией Реус остается тайной, покрытой мраком, турецкий бизнесмен активно ходит по вечеринкам.

https://stars.glavred.info/ne-razvedennyy-murat-nalchadzhioglu-snyalsya-na-fone-byusta-chuzhoy-zhenshchiny-10521871.html Ссылка скопирована

Мурат Налчаджиоглу появился в компании Валерии Старчеус / коллаж: Главред, фото: instagram.com/muratnalca

Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу не подтверждал, но и не опровергал развод со второй женой, визажисткой Лилией Реус. Их брак продержался всего 4 месяца, и сейчас переживает настолько сложные времена, что супруги не могут даже в одной стране находиться вместе - пока Мурат был в Турции, Лилия оставалась в Украине; когда мужчина вернулся, она отправилась в Ирландию.

Меж тем Налчаджиоглу наслаждается вечеринками в компании роскошных женщин. Так на его странице в Instagram появились кадры со светского мероприятия по случаю Fashion Tv Charity event. На одном из фото он запечатлен с Валерией Старчеус - диджеем, блогершей и участницей 10-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк".

Сэлфи, которое сделал мужчина, имеет весьма необычный ракурс - Мурат приобнял девушку и снялся на фоне ее груди, затянутой в черную блузу с вырезом.

видео дня

В комментарии к снимку Налчаджиоглу назвал Старчеус старой подругой и сделал ей комплимент. "Годы идут, а друзья остаются друзьями... Одна из самых одаренных девушек Украины", - пишет Мурат.

К слову, кадры с женой, которая должна быть гораздо более близким ему другом, турецкий бизнесмен удалил со своих страниц в социальных сетях - еще недавно эти воспоминания про его брак с Реус можно было найти в блоге.

Мурат Налчаджиоглу появился в компании Валерии Старчеус / instagram.com/muratnalca

Ранее первая леди Украины Елена Зеленская рассказала про бойфренда дочери президента - 19-летней Александры. Взволнованная мать призналась, что ей и мужу тяжело пережить первую любовь наследницы.

Также девушка Владимира Остапчука, журналистка Екатерина Полтавская, рассказала об общении с детьми шоумена от первого брака с Еленой Войченко.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.