"Не"разведенный Мурат Налчаджиоглу снялся на фоне бюста чужой женщины

Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу не подтверждал, но и не опровергал развод со второй женой, визажисткой Лилией Реус. Их брак продержался всего 4 месяца, и сейчас переживает настолько сложные времена, что супруги не могут даже в одной стране находиться вместе - пока Мурат был в Турции, Лилия оставалась в Украине; когда мужчина вернулся, она отправилась в Ирландию.
Меж тем Налчаджиоглу наслаждается вечеринками в компании роскошных женщин. Так на его странице в Instagram появились кадры со светского мероприятия по случаю Fashion Tv Charity event. На одном из фото он запечатлен с Валерией Старчеус - диджеем, блогершей и участницей 10-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк".
Сэлфи, которое сделал мужчина, имеет весьма необычный ракурс - Мурат приобнял девушку и снялся на фоне ее груди, затянутой в черную блузу с вырезом.
В комментарии к снимку Налчаджиоглу назвал Старчеус старой подругой и сделал ей комплимент. "Годы идут, а друзья остаются друзьями... Одна из самых одаренных девушек Украины", - пишет Мурат.
К слову, кадры с женой, которая должна быть гораздо более близким ему другом, турецкий бизнесмен удалил со своих страниц в социальных сетях - еще недавно эти воспоминания про его брак с Реус можно было найти в блоге.
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