"Мы с папой в стрессе": Зеленская рассказала про бойфренда дочери президента

Елена Зеленская поделилась частичкой личной жизни.

https://stars.glavred.info/my-s-papoy-v-stresse-zelenskaya-rasskazala-pro-boyfrenda-docheri-prezidenta-10521547.html Ссылка скопирована

Елена Зеленская немного рассказала о личной жизни / Коллаж Главред, фото Instagram/olenazelenska_official

У 19-летней Александры, дочери президента Украины Владимира Зеленского появился парень.

Об этом идет речь в подкасте издания The Economist.

Елена Зеленская рассказала британским журналистом о своей семье, а также об отношениях юной дочери.

видео дня

На вопрос о детях президента, первая леди, смущаясь сказала, что у ее дочери появился парень. "Она нашла бойфренда, первую любовь. Мы с папой в стрессе, что с этим делать. Как пережить, что она больше не маленькая девочка. Жизнь продолжается", - сказала Зеленская.

Она также добавила об отношениях с президентом и совместном "отдыхе". "Нет, мы можем встретится иногда. В секретном месте. Я не могу говорить даже о выходных, проведенных вместе", - отмечает она чрезвычайную занятость политика.

Но в то же время, Зеленская добавляет, что как муж и жена, пара все еще "заинтересована друг другом". "В наших отношениях мы все еще заинтересованы друг другом", - говорит она.

Напомним, ранее Первая леди Украины Елена Зеленская посетила итоговый в этом году Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья, где вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем, международными партнерами, народными депутатами и руководителями ОГА обсудила план обеспечения украинцев услугами в сфере психического здоровья.

Ранее Елена Зеленская поразила стильным образом - первая леди Украины снялась для популярного испанского издания в необычном аутфите, который подчеркнул ее женственность.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.