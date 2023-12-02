"Мы с папой в стрессе": Зеленская рассказала про бойфренда дочери президента

У 19-летней Александры, дочери президента Украины Владимира Зеленского появился парень.
Об этом идет речь в подкасте издания The Economist.
Елена Зеленская рассказала британским журналистом о своей семье, а также об отношениях юной дочери.
На вопрос о детях президента, первая леди, смущаясь сказала, что у ее дочери появился парень. "Она нашла бойфренда, первую любовь. Мы с папой в стрессе, что с этим делать. Как пережить, что она больше не маленькая девочка. Жизнь продолжается", - сказала Зеленская.
Она также добавила об отношениях с президентом и совместном "отдыхе". "Нет, мы можем встретится иногда. В секретном месте. Я не могу говорить даже о выходных, проведенных вместе", - отмечает она чрезвычайную занятость политика.
Но в то же время, Зеленская добавляет, что как муж и жена, пара все еще "заинтересована друг другом". "В наших отношениях мы все еще заинтересованы друг другом", - говорит она.
Напомним, ранее Первая леди Украины Елена Зеленская посетила итоговый в этом году Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья, где вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем, международными партнерами, народными депутатами и руководителями ОГА обсудила план обеспечения украинцев услугами в сфере психического здоровья.
Ранее Елена Зеленская поразила стильным образом - первая леди Украины снялась для популярного испанского издания в необычном аутфите, который подчеркнул ее женственность.
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