Звезда 'Сватов' рассказала, как на ее автомобиль напали мужчины

На автомобиль актрисы Анны Кошмал в Киеве напали двое мужчин. Они пытались "достать" актрису из ее автомобиля.

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Анна Кошмал / коллаж Главред, фото УНИАН и скрииншот

Известная украинская актриса Анна Кошмал (звезда сериалов Сваты и Село на миллион) поделилась с подпиcчиками на своей странице Instagram крайне неприятной историей.

Как рассказала девушка, на ее автомобиль прямо на дороге в Киеве напали двое мужчин. По словам актрисы, мужчины пытались "достать ее из авто". Это произошло.

"Вчера поздно вечером по дороге домой на мою машину напали двое агрессивных и неадекватных мужчин. Кричали, пытались выбить стекло и достать меня из машины. Один из них перекрыл мне своим внедорожником дорогу, чтобы я не могла проехать. Сказать, что я испугалась, это ничего не сказать. Я все же проехала, потому что появились свидетели, но долго не могла прийти в себя", — написала девушка.

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