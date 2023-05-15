Анна Кошмал похвасталась нежным кадром с мужем-загадкой

Звезда Сватов давно и счастливо в браке, но скрывает, к кому каждый вечер возвращается домой.

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Анна Кошмал с мужем - редкое фото звезды Сватов / instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса Анна Кошмал в информационном пространстве все чаще появляется с одним и тем же мужчиной - своим четырехлетним сыном Михаилом. А вот отец Миши, который так и остается загадкой для поклонников артистки, очень редкий гость в соцсетях Кошмал.

Анна показывает его лишь тогда, когда может тщательно скрыть его лицо. Такую секретность актриса мотивирует тем, что Иван сам настаивает на этом, потому что не хочет становиться публичной личностью.

Тем не менее время от времени Кошмал все же не может удержаться, и самые нежные кадры с мужем публикует на своей странице в Instagram.

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Так в сторис артистки недавно появился снимок, на котором она гуляет с избранником, держась за руки - за шесть лет брака они близки, как и прежде. Фото Анна оставила без комментариев, лишь добавила эмодзи с изображением звезд.

Анна Кошмал с мужем - редкое фото звезды Сватов / instagram.com/smorkovkina

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