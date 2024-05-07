Люблю русский: звезда "Не родись красивой", которая родилась в Донецке, поддержала оккупантов

Ольга Ломоносова родилась в Донецке, но поддерживает войну, которую развязала Россия.

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Родственников Ольги Ломоносовой стоить проверить СБУ / Коллаж Главред, фото Instagram/olgalomonosovaa

Звезда популярного российского сериала "Не родись красивой" Ольга Ломоносова, которая родилась в Донецке, высказалась относительно военного нападения террористической России на Украину.

По информации пропагандистского издания Стархит, Ломоносова вспомнила свою сестру, которая осталась жить в Украине. Более того, в Украине сейчас живет и ее родная тетя, а в Донецке остался работать ее брат, семья которого находится в Ростове.

Ломоносова признается, что период разлуки с близкими дается ей тяжело. "Мы все разъединены: и в Киев не доехать, никто меня туда и не пустит. Сестру не увидеть. В общем, больно, сложно — будто порезали на кусочки", — вздыхает она.

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Ломоносова также добавляет, что не конфликтует со своими родственниками на политические темы, ведь они солидарны. "С родственниками у нее нет политических разногласий, чего нельзя сказать о друзьях, в этом отношении она считает себя "проклятой". Тем не менее, Ольга старается сохранить отношения с дорогими людьми и не обсуждать конфликтные темы", - пишут пропагандисты, примечая между строк то, что родственники и сама Ломоносова поддерживают военное нападение России на Украину.

Кто такая Ольга Ломоносова ОльгаЛомоносова — российская актриса театра и кино, родилась в Донецке. К 1986 году семья переехала в Киев, куда перевели отца. По дпнным Википедии, еще в Донецке начала заниматься художественной гимнастикой. Тренеры отмечали у неё отличную гибкость. В Киеве была принята в Школу олимпийского резерва Альбины Дерюгиной. Там она стала кандидатом в мастера спорта. В 1988 году поступила в Киевское хореографическое училище. В недавнем интервью Ольга Ломоносова призналась, что сожалеет о съемках в сериале "Не родись красивой", считая, что из-за этой роли ее перестали приглашать на более серьезные проекты.

Актриса также признается в любви к Москве. "Несмотря на то что я не коренная москвичка, очень люблю Моск­ву. Иногда страшно от нее устаю, а возвращаться сюда мне нравится. И мама здесь, я не смогу ее оставить. Я люблю русский язык, откровенно говоря, и не знаю другого", — добавила Ломоносова.

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