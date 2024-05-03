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Известной украинской актрисе диагностировали рак - детали

Элина Чигис
3 мая 2024, 18:24
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Екатерина Молчанова поделилась с поклонниками, как проходит ее лечение от рака.
Екатерина Молчанова
Екатерина Молчанова рассказала о своем лечении / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kate.molchanovaa/

Известная украинская актриса Екатерина Молчанова публично сообщила, что у нее диагностировали рак.

На своей странице в Instagram актриса рассказала, что рак ей диагностировали еще зимой. Молчанова периодически ходила на плановые осмотры, поскольку в ее семье были такие случаи.

"Еще на плановом визите к гинекологу в начале декабря я попросила посмотреть мою грудь. Делаю проверки по УЗИ ежегодно. В моей семье из обеих линий женщины болели раком. Поэтому я всегда следила за этим", - сказала актриса.

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Опухоль обнаружили на начальной стадии и обошлось без химиотерапии, а в марте опухоль удалили.

"В начале февраля мне диагностировали рак груди. В начале марта мне сделали операцию, вырезали раковую опухоль. Грудь сохранила и оставила несколько шрамов. Мне повезло. Моя раковая клетка оказалась неагрессивной и диагностировали ее очень рано. Поэтому химиотерапия не показана", - отметила Екатерина.

Также Молчанова сообщила, что продолжает лечение радиотерапией.

"Я начала месячный курс радиотерапии. Это должно быть гораздо мягче. Поскольку мой рак гормонозависим, то теперь пять лет я буду каждый день принимать лекарства, которые блокируют женские гормоны, и меня введут в искусственную менопаузу, чтобы снизить вероятность вероятного рецидива", – сказала артистка.

Кто такая Екатерина Молчанова?

Екатерина Молчанова – украинская актриса кино и телевидения. Заслуженная артистка Украины (2021).
Широкая популярность пришла к ней в 2013 году, когда на экраны вышел фильм грузинского режиссера Наны Джорджадзе "Моя русалка, моя Лореляй". После успеха фильма Джорджадзе Молчанову заметила украинская режиссер Елена Демьяненко и пригласила в свой масштабный проект "Моя бабушка Фани Каплан" на роль главной героини.

Звезды, которым диагностировали рак - последние новости

Отметим, ранее защитнику английского Халл Сити Ангусу Макдональду поставили страшный диагноз. Врачи обнаружили у 26-летнего защитника английского Халл Сити Ангуса Макдональда рак кишечника.

А также недавно Кейт Миддлтон сообщила, что после успешной операции на брюшной полости у нее обнаружили рак. Она также сообщила, что ее операция прошла успешно и ее состояние считалось не канцерогенным. Между тем, тесты после операции выявили рак.

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