Известной украинской актрисе диагностировали рак - детали

Известная украинская актриса Екатерина Молчанова публично сообщила, что у нее диагностировали рак.
На своей странице в Instagram актриса рассказала, что рак ей диагностировали еще зимой. Молчанова периодически ходила на плановые осмотры, поскольку в ее семье были такие случаи.
"Еще на плановом визите к гинекологу в начале декабря я попросила посмотреть мою грудь. Делаю проверки по УЗИ ежегодно. В моей семье из обеих линий женщины болели раком. Поэтому я всегда следила за этим", - сказала актриса.
Опухоль обнаружили на начальной стадии и обошлось без химиотерапии, а в марте опухоль удалили.
"В начале февраля мне диагностировали рак груди. В начале марта мне сделали операцию, вырезали раковую опухоль. Грудь сохранила и оставила несколько шрамов. Мне повезло. Моя раковая клетка оказалась неагрессивной и диагностировали ее очень рано. Поэтому химиотерапия не показана", - отметила Екатерина.
Также Молчанова сообщила, что продолжает лечение радиотерапией.
"Я начала месячный курс радиотерапии. Это должно быть гораздо мягче. Поскольку мой рак гормонозависим, то теперь пять лет я буду каждый день принимать лекарства, которые блокируют женские гормоны, и меня введут в искусственную менопаузу, чтобы снизить вероятность вероятного рецидива", – сказала артистка.
Кто такая Екатерина Молчанова?
Екатерина Молчанова – украинская актриса кино и телевидения. Заслуженная артистка Украины (2021).
Широкая популярность пришла к ней в 2013 году, когда на экраны вышел фильм грузинского режиссера Наны Джорджадзе "Моя русалка, моя Лореляй". После успеха фильма Джорджадзе Молчанову заметила украинская режиссер Елена Демьяненко и пригласила в свой масштабный проект "Моя бабушка Фани Каплан" на роль главной героини.
Звезды, которым диагностировали рак - последние новости
Отметим, ранее защитнику английского Халл Сити Ангусу Макдональду поставили страшный диагноз. Врачи обнаружили у 26-летнего защитника английского Халл Сити Ангуса Макдональда рак кишечника.
А также недавно Кейт Миддлтон сообщила, что после успешной операции на брюшной полости у нее обнаружили рак. Она также сообщила, что ее операция прошла успешно и ее состояние считалось не канцерогенным. Между тем, тесты после операции выявили рак.
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