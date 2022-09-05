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"Безысходность. Дикая боль. Это очень жестоко": у победительницы Голоса країни диагностировали рак

5 сентября 2022, 14:57

Певица рассказала, как преодолевала онкологию.

Оксана Муха
Оксана Муха год боролась с онкологией / facebook.com/Oksana.Mukha.Music

Украинская певица, победительница 9 сезона шоу Голос країни, Оксана Муха призналась, что болела онкологией весь предыдущий год.

Она нашла в себе силы рассказать о своей борьбе с раком лишь тогда, когда точно убедилась - болезнь отступила. На своей странице в Facebook Муха рассказала, как заставляла себя жить и творить даже в критические моменты.

Так певица отметила, что, несмотря на то, что корила себя за работу на износ и слишком маленькое количество времени, потраченного на сына и на себя лично до болезни, она не на секунду даже не задумалась о том, чтобы перестать петь.

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"Я очень пожалела за время с сыном, которого было недостаточно. Что мало побыла с родными... Злилась, что позволяла себе работать, когда не было сил. Стало больно, что время, посвященное себе, оказалось совсем скудным. Но меня не оставляло ощущение: Никто и ничто не сможет остановить меня от пения. Потому что через песню я открываю человеческие души. Таково мое предназначение. Даже мысли не допускала, что могу отменить концерты, даже во время терапии, потому что вы меня ждете. Поэтому мы с вами виделись в декабре 2021 во Львове, в январе-2022 - в Виннице, Киеве и Ивано-Франковске, и даже в феврале-2022 в Праге, когда мне говорили, что это невозможно ... но я знала, что у Бога все возможно", - рассказывает артистка.

Муха признается - борьба с раком была временем темноты и неизвестности. Но также это время подарило ей множество людей, "через которых Господь говорил, как сильно любит ее". Например, она встретила свою любовь - украинского художника Николая, который написал ее портрет во время ее борьбы с онкологией.

Оксана Муха
Оксана Муха год боролась с онкологией / Картина Niko Strus, facebook.com/Oksana.Mukha.Music

Ранее жена страдающего афазией Брюса Уиллиса Эмма Хеминг поделилась своими эмоция ми по поводу болезни супруга - происходящее с Крепким орешком она назвала "парализующим горем".

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