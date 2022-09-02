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Жена неизлечимо больного Брюса Уиллиса рассказала, как справляется с горем

2 сентября 2022, 01:12

Модель и блогерка призналась: то, что ей приходится переживать вместе с актером, порой парализует ее.

Брюс Уиллис
Эмма Хеминг-Уиллис рассказала, как справляется с горем из-за болезни Брюса Уиллиса / instagram.com/emmahemingwillis

67-летний голливудский актер, звезда фильмов Криминальное чтиво, Крепкий орешек и Пятый элемент, Брюс Уиллис имеет необратимое, прогрессирующее нарушение работы мозга под названием афазия. Из-за него артист отказался от актерской карьеры и имеет расстройства произношения и восприятия речи.

В повседневной жизни это также приносит актеру дискомфорт, однако он имеет сильную группу поддержки - пятеро дочерей и жену Эмму Хеминг.

Несмотря на 23-летнюю разницу в возрасте, Брюс и Эмма действительно счастливы вместе, но из-за болезни актера им еще предстоит узнать значение слов свадебной клятвы "в болезни и в радости".

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В Национальный день осознания горя Эмма решила поделиться своим опытом, как она переживает трагедию, которая коснулась не только Уиллиса, но и всю его семью. Чтобы преодолеть темные мысли, которые время от времени посещают ее, она ищет себе новые хобби, которые отвлекают от раздумий.

"Это было лето самопознания — поиска новых увлечений, выхода из зоны комфорта и сохранения активности. Мое горе может быть парализующим, но я учусь жить с ним. Как сказала мне моя падчерица, горе — это самая глубокая и чистая форма любви. Я надеюсь, что вы тоже найдете некоторое утешение в этом", - поделилась размышлениями Хеминг.

Ранее таинственного мужа показала звезда сериалов Папик и Сваты, украинская актриса Анна Кошмал - артистка рассказала, как встретилась с отцом своего ребенка.

Также о своих нелегких отношениях с экс-женой мужа-миллиардера рассказала певица Камалия - женщина строила козни против новой возлюбленной бывшего.

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