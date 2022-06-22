Жена неизлечимо больного Брюса Уиллиса показала свежее фото актера

Брюс Уиллис с дочерями - жена показала, как сейчас выглядит актер / instagram.com/emmahemingwillis

67-летний голливудский актер, звезда фильмов Криминальное чтиво, Крепкий орешек и Пятый элемент Брюс Уиллис оставил свою кинокарьеру по причине необратимых нарушений мозга. Ему была диагностирована афазия - расстройство у произношении и восприятии уже сформировавшейся речи.

Это усложняло его работу, как актера, однако не мешает ему быть хорошим отцом своим дочерям, которых у Уиллиса пятеро: Румер Гленн (1988), Скаут Ларю (1991), Таллула Белль (1994) - от брака с голливудской звездой Деми Мур, и Мейбел Рей (2012) и Эвелин Пенн (2014), которые появились в его нынешнем браке с моделью и актрисой Эммой Хеминг.

Вопреки болезни и элегантному возрасту Брюс остается замечательным отцом для всех своих девочек. Трогательный момент, в который актер бесится с Мейбел, Эвелин и Румер, поймала в объектив Эмма Хеминг.

Жена актера и опубликовала этот снимок в качестве поздравления Уиллиса с Днем отца. "С Днем отца этого веселого, любящего, щедрого девчачьего папу с огромным сердцем. Мы просто обожаем тебя", - подписала снимок жена Крепкого орешка.

Брюс Уиллис с дочерями Румер, Мейбел и Эвелин / instagram.com/emmahemingwillis

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Ранее Брюс Уиллис попал в объектив папарацци - его засняли на прогулке с близким другом и коллегой Стивеном Идсом. 67-летний актер сильно осунулся и резко постарел.

Несмотря на это, его жена Эмма Хеминг продолжает признаваться Уиллису в любви. Хотя это, по ее словам, причиняет ей боль.

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