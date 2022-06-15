УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Жена неизлечимо больного Брюса Уиллиса рассказала, как он причиняет ей боль

15 июня 2022, 01:32

На сложном жизненном этапе Эмма не забывает о своих нежных чувствах к актеру.

Эмма Хеминг-Уиллис рассказала, за что любит Брюса Уиллиса / instagram.com/emmahemingwillis

Британская актриса, фотомодель и жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг-Уиллис опубликовала на своей странице в Instagram раритетное видео с мужем и фото из семейного архива.

Брюс и Эмма поженились в 2009 году, актер старше своей избранницы на 23 года. Они вместе воспитывают двоих дочерей 10 и 8 лет.

Несмотря на элегантный возраст артиста (в марте ему исполнилось 67) и уход со сцены из-за неизлечимой афазии которая может быть ранним признаком болезни Альцгеймера, Хеминг-Уиллис продолжает практически ежедневно признаваться мужу в любви.

На своей странице в Instagram она опубликовала трогательное фото, на котором она стоит в обнимку с Уиллисом. Кадр она подписала: "Люблю его так сильно, что это причиняет мне боль".

Также она показала ролик, на котором актер исполняет на сцене песню вместе музыкальным коллективом The Temptations. Эмма признается: Уиллис - ее вдохновение и главный мотиватор, который показывает ей, как важно не сдаваться перед трудностями. "Мой девиз: не позволяй страху остановить тебя. Почему? Потому что меня постоянно останавливает страх. И это еще одна причина, по которой я влюбилась в своего мужа, страх его никогда не останавливал. Я имею в виду, какой следующий уровень уверенности требуется, чтобы петь вместе с The Temptations? Вы можете говорить, что хотите (и, черт возьми, так и есть), но этот парень всегда руководствовался своей страстью и никогда не позволял скептикам останавливать его в чем-либо. И я так уважаю, люблю и восхищаюсь этим человеком из-за этого. Наслаждайтесь этой маленькой песенкой, которая согревает мое сердце ❤️" - подписала видео жена актера.

Эмма Хеминг-Уиллис рассказала, за что любит Брюса Уиллиса / instagram.com/emmahemingwillis

Читайте такжеШарлиз Терон стала брюнеткой

Ранее Брюс Уиллис попал в объектив папарацци - его засняли на прогулке с близким другом и коллегой Стивеном Идсом. 67-летний актер сильно осунулся и резко постарел.

Другие новости:

шоу-бизнес Брюс Уиллис новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

01:32

Жена неизлечимо больного Брюса Уиллиса рассказала, как он причиняет ей боль

01:31

Военный эксперт пояснил, кто из стран Европы сильнее всего тормозит поставки оружия для Украины

00:51

Приметы на 15 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:16

Пентагон назвал достоверными данные о потерях Украины в войне с РФВидео

14 июня, вторник
23:57

Арестович поведал о "дне украинской артиллерии"

Реклама
23:50

Дорофеева посоветовала, как переживать тревожность и панические атаки

23:41

Ксения Мишина нарушила закон в Бельгии и заплатила штраф в размере украинской "минималки"

23:39

Сборная Украины сыграла вничью с Ирландией в Лиге нацийВидео

23:34

Шарлиз Терон стала брюнеткой

23:22

"Держаться жизненно необходимо": Зеленский обратился к бойцам ВСУ на ДонбассеВидео

23:13

The Hardkiss выступит на одной сцене с Metallica в Праге

23:03

"Путин в коме": СМИ сообщили о неудачной операции главы Кремля и разработке сценария передачи властиВидео

23:00

Должно быть, маги сошли с ума: рецензия на фильм "Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия"Видео

22:38

"Невыразимая потеря": в Сети отреагировали на трагическую гибель активиста Романа Ратушного

22:22

"Наши руки окровавлены": Щварценеггер обрушился на Европу за сотрудничество с Россией

22:19

Валерий Меладзе выступил в России после антивоенных высказываний и объявления об уходе со сценыВидео

21:31

В СНБО опровергли главные фейки о выезде военнообязанных мужчин из УкраиныВидео

21:22

Илона Гвоздева против ЛГБТ: вспомнила скандал с Меловином и извинилась перед психически больными

21:05

Никаких важных дел больше: в Украине ликвидировали русского прокурора-полковника

20:57

Хранилища и железная дорога: Байден озвучил новые идеи по вывозу зерна из Украины

Реклама
20:38

Путин собрался захватить всю Украину, однако план обречен на провал – Минобороны СШАВидео

20:30

В Пентагоне ожидают анонса новых поставок оружия Украине на "Раммштайне-3" - CNNВидео

20:24

Россияне усиливаются для штурма Северодонецка и несут потери - ГенштабВидео

20:23

Война в Украине может затянуться до 10 лет - CNBC

20:10

Приметы на 16 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:55

Бесплодные мечты: в России показали карту желаемого оккупантами раздела УкраиныВидео

19:31

Перелом в войне с Россией близко: почему вторая половина июня будет знаковоймнение

19:30

Поражение Украины обернется новым ударом России: Зеленский предупредил Запад о нападении ПутинаВидео

19:25

Зеленский рассказал о мире с Россией после ПутинаВидео

19:23

Невероятное везение и перемены к лучшему: 3 знака станут настоящими счастливчиками летом 2022Видео

19:18

В Кабмине, объяснили пройдет ли в 2022 году пенсионная реформа и поднимут ли соцвыплаты

18:57

Бритни Спирс пришлось заключить брачный контракт с молодым мужем - озвучены необычные условия

18:47

Мол, новости из Украины очень токсичны: Ефросинина рассказала, как европейцы устали от нашей войныВидео

18:35

В Минобороны поведали, будут ли призывать женщин на фронтВидео

18:34

Завершение войны и освобождение территорий: Зеленский поставил Кремлю условие по встрече с ПутинымВидео

18:23

Олег Жданов. Чего ждать на фронте в ближайшее времяВидеоблоги

18:05

Военный эксперт рассказал, какое количество РСЗО поможет ВСУ в боях с русскимиВидео

17:47

Гаубицы Panzerhaubitze 2000 будут доставлены в Украину уже в ближайшее время – Минобороны ФРГВидео

17:30

Магнитные бури в июне 2022 года: какие геомагнитные сюрпризы нас ждут на этой неделеВидео

17:27

Кто купается в озере для питья, тому повестка: в Трускавце решили радикально бороться с нарушителями

Реклама
17:24

Какой пряник готовят для Украины за отказ от членства в НАТОмнение

17:11

В России предложили отозвать признание независимости Латвии, Эстонии и УкраиныВидео

16:56

Авиация РФ опасается крушащего удара от ВСУ: враг уже не летает на подконтрольные Киеву районыВидео

16:54

В Сети сообщили о взрыве в авто херсонского предателя Сальдо: он опроверг инцидентВидео

16:43

Мамина копия: в сети появилось редкое видео старшей дочери Бейонсе и Jay ZВидео

16:29

Поддержка и опора: 3 самых надежных знака зодиакаВидео

16:27

Шоумен Бедняков потряс украинцев тяжелым рассказом о кончине матери в МариуполеВидео

16:20

В Минагрополитики пояснили, как блокада портов ударила по курсу доллара

16:12

Союзная помощь Польши и Великобритании может решить исход войны в Украине – Пионтковский

16:01

Оккупанты пытались сдать на металлолом запчасти к комплексу ПВО, чтобы не ехать на передовуюВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять