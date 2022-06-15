Жена неизлечимо больного Брюса Уиллиса рассказала, как он причиняет ей боль

Эмма Хеминг-Уиллис рассказала, за что любит Брюса Уиллиса / instagram.com/emmahemingwillis

Британская актриса, фотомодель и жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг-Уиллис опубликовала на своей странице в Instagram раритетное видео с мужем и фото из семейного архива.

Брюс и Эмма поженились в 2009 году, актер старше своей избранницы на 23 года. Они вместе воспитывают двоих дочерей 10 и 8 лет.

Несмотря на элегантный возраст артиста (в марте ему исполнилось 67) и уход со сцены из-за неизлечимой афазии которая может быть ранним признаком болезни Альцгеймера, Хеминг-Уиллис продолжает практически ежедневно признаваться мужу в любви.

На своей странице в Instagram она опубликовала трогательное фото, на котором она стоит в обнимку с Уиллисом. Кадр она подписала: "Люблю его так сильно, что это причиняет мне боль".

Также она показала ролик, на котором актер исполняет на сцене песню вместе музыкальным коллективом The Temptations. Эмма признается: Уиллис - ее вдохновение и главный мотиватор, который показывает ей, как важно не сдаваться перед трудностями. "Мой девиз: не позволяй страху остановить тебя. Почему? Потому что меня постоянно останавливает страх. И это еще одна причина, по которой я влюбилась в своего мужа, страх его никогда не останавливал. Я имею в виду, какой следующий уровень уверенности требуется, чтобы петь вместе с The Temptations? Вы можете говорить, что хотите (и, черт возьми, так и есть), но этот парень всегда руководствовался своей страстью и никогда не позволял скептикам останавливать его в чем-либо. И я так уважаю, люблю и восхищаюсь этим человеком из-за этого. Наслаждайтесь этой маленькой песенкой, которая согревает мое сердце ❤️" - подписала видео жена актера.

Эмма Хеминг-Уиллис рассказала, за что любит Брюса Уиллиса / instagram.com/emmahemingwillis

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Ранее Брюс Уиллис попал в объектив папарацци - его засняли на прогулке с близким другом и коллегой Стивеном Идсом. 67-летний актер сильно осунулся и резко постарел.

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