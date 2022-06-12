"Крепкий орешек" совсем сдал: после ухода из кино 67-летний Брюс Уиллис резко постарел

Брюс Уиллис после ухода из кино - как актер выглядит сейчас / instagram.com/emmahemingwillis

Голливудский актер, звезда фильмов Крепкий орешек, Пятый элемент, Криминальное чтиво, Армагедон и пр., 67-летний Брюс Уиллис ранее оставил актерскую карьеру в связи с неизлечимой болезнью.

Об этом сообщила семья артиста, и с тех пор БиДаб (семейное прозвище Уиллиса) ведет простую жизнь обычного пенсионера - общается с семьей, друзьями, ходит на прогулки, занимается спортом и пр.

За последние пару месяцев, с момента ухода из кино, "Крепкий Орешек" сильно постарел - то ли болезнь дает о себе знать, то ли актер расслабился и перестал так пристально следить за собой.

Недавно он попал в объектив папарацци - Уиллиса засняли на прогулке с близким другом и коллегой Стивеном Идсом. Мужчины рассекали улицы Лос-Анджелеса, с аппетитом поедая мороженное.

Уиллис выглядел изможденным - измятая футболка буквально висела на нем; голову от калифорнийского солнца закрывала кепка, которая также казалась великоватой на БиДаба.

Bruce Willis goes out for ice cream with his longtime friend Stephen Eads https://t.co/1GTJsJjCXipic.twitter.com/55QcKVjYJf — The Latest Celebrity News 24/7 (@smackgirls) June 7, 2022

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