Бедняков жестко припечатал Ивлееву из-за ее поездки на оккупированные территории

Популярный украинский ведущий оставил бывшей коллеге "доброе" пожелание в связи с ее воспылавшей любовью к агрессору.

https://stars.glavred.info/bednyakov-zhestko-pripechatal-ivleevu-iz-za-ee-poezdki-na-okkupirovannye-territorii-10562816.html Ссылка скопирована

Андрей Бедняков про Настю Ивлееву - шоумен отчитал блогершу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/biedniakov, t.me/ivleeva360

Украинский шоумен Андрей Бедняков родом из Мариуполя. Уничтожение и оккупацию родного города он воспринимает особенно болезненно, поэтому не смог пройти мимо интервью, в котором его бывшая коллега по шоу "Орел и Решка" Настя Ивлеева восхваляет оккупантов и президента страны-агрессора.

Заговорила Ивлеева об этом после того, как она якобы посетила оккупированный Мариуполь. Ведущая цинично выразила свое "восхищение" тем, как враг, который сперва сравнял цветущий город и его жителей с землей, теперь "активно восстанавливает" его. Кроме того она рассказала, что "слушала войну 15 минут" на линии столкновения, и отметила, что испытывает к путину симпатию.

Прежде Ивлеева делала робкие попытки выразить антивоенную позицию, но деньги и слава ей оказались дороже. Особенно после того, как ее начали активно отменять из-за организации "голой вечеринки".

видео дня

Такую продажность убеждений и пресмыкание перед агрессором и высмеял Андрей Бедняков. В своем блоге в Instagram она оставил Ивлеевой полное разочарования пожелание. "Настюша Ивлеева, я искренне желаю, чтобы в твоем родном городе так "рождалась новая жизнь". Нет у тебя яиц. И никогда, значит, не было", - написал ведущий.

Андрей Бедняков про Настю Ивлееву - шоумен отчитал блогершу / instagram.com/biedniakov

Кто такая Анастасия Ивлеева Анастасия Ивлеева - российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер. Наиболее известна как Instagram-блогер, а также как ведущая телепередачи "Орёл и решка", пишет Википедия. В декабре 2023 года Настя организовала "голую" вечеринку, после которой её обвинили в пропаганде нетрадиционных ценностей.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее известной украинской актрисе Екатерине Молчановой диагностировали рак. Она поделилась с поклонниками, как узнала про свой страшный диагноз, и рассказала про лечение.

Также ведущая Соломия Витвицкая растрогала кадрами, как провожала любимого на Донбасс. Отношения между ними завязались недавно, но красивый роман приносит обоим большую радость.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред