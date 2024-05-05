Бедняков жестко припечатал Ивлееву из-за ее поездки на оккупированные территории

Украинский шоумен Андрей Бедняков родом из Мариуполя. Уничтожение и оккупацию родного города он воспринимает особенно болезненно, поэтому не смог пройти мимо интервью, в котором его бывшая коллега по шоу "Орел и Решка" Настя Ивлеева восхваляет оккупантов и президента страны-агрессора.
Заговорила Ивлеева об этом после того, как она якобы посетила оккупированный Мариуполь. Ведущая цинично выразила свое "восхищение" тем, как враг, который сперва сравнял цветущий город и его жителей с землей, теперь "активно восстанавливает" его. Кроме того она рассказала, что "слушала войну 15 минут" на линии столкновения, и отметила, что испытывает к путину симпатию.
Прежде Ивлеева делала робкие попытки выразить антивоенную позицию, но деньги и слава ей оказались дороже. Особенно после того, как ее начали активно отменять из-за организации "голой вечеринки".
Такую продажность убеждений и пресмыкание перед агрессором и высмеял Андрей Бедняков. В своем блоге в Instagram она оставил Ивлеевой полное разочарования пожелание. "Настюша Ивлеева, я искренне желаю, чтобы в твоем родном городе так "рождалась новая жизнь". Нет у тебя яиц. И никогда, значит, не было", - написал ведущий.
Кто такая Анастасия Ивлеева
Анастасия Ивлеева - российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер. Наиболее известна как Instagram-блогер, а также как ведущая телепередачи "Орёл и решка", пишет Википедия.
В декабре 2023 года Настя организовала "голую" вечеринку, после которой её обвинили в пропаганде нетрадиционных ценностей.
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