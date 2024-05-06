Предательница Украины Ани Лорак, которая продолжает жить и зарабатывать кровавые рубли в террористической РФ рассказала, как обманывала свою дочь.
Как пишет пропагандистское издание Стархит, предательница была участницей российского шоу "Маска". Она выступала в 30-ти килограммовом костюме плюшевого кота. В момент голосования, когда судьи должны были выбрать персонажа, который не войдет в тройку победителей, все присутствующие обратили внимание, что Кот пошатывается и, кажется, вот-вот лишится чувств.
Предательница Лорак даже сделала несколько шагов в сторону выхода со сцены, но потом, осталась. "Было два номера, пришлось сложно. Хочется сказать — я просто девочка, маленькая", - сказала "маленькая" 45-летняя певица.
Лорак также призналась, что обманывала свою дочь Софию. "Три месяца жить в условиях абсолютного вранья… вы не понимаете, что это такое! Мы смотрим с ребенком "Маску", она болеет за Котика, спрашивает — "А кто там, знаешь? Мам, а ты не Котик?" И я обманываю ее, чувствую себя очень плохо. Мои близкие, знакомые стали строить какие-то догадки, пытать меня", - поделилась запроданка.
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Добавим, на днях Ани Лорак откровенно рассказала, какой будет ее свадьба с Исааком Виджраку, если такое событие случится. При этом прямого ответа на вопрос, насколько вероятно, что бракосочетание будет скорым, певица давать не стала.
А также появились слухи, что именно Киркоров посоветовал Ани Лорак поскорее сменить паспорт, чтобы не упускать возможность зарабатывать в России.
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