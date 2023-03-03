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Звезда "Голодных игр" призналась, что пережила изнасилование на съемках фильма

3 марта 2023, 17:54
Актриса призналась, что подверглась сексуальному насилию со стороны ее коллеги, но раньше не говорила об этом, ведь признание "не помогло бы ей исцелиться".
Актриса Джена Мэлоун
Звезда "Голодных игр" призналась, что была изнасилована во время съемок фильма/ Imstagram jenamalone

Американская актриса Джена Мэлоун, сыгравшая роль Джоанны Мейсон в серии фильмов "Голодные игры", призналась, что во время съемок пережила изнасилование, которое совершил ее коллега по съемочной площадке.

Об этом Мэлоун призналась на своей странице в Instagram. Она рассказала, что инцидент произошел во время съемок второй части "Сойки-пересмешницы" в 2014 году. Однако имя своего обидчика актриса не назвала.

Она отмечает, что не хочет раскрывать личность нападавшего, поэтому боится так называемого эффекта "культуры отмены". Также она написала, что не видит смысла обращаться в суд из-за изнасилования, ведь правосудие над преступником всё равно не поможет ей полностью исцелиться.

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Актриса призналась, что много работала над собой после пережитого ужаса, и потом надеялась "помириться с обидчиком и сама с собой".

"Я очень много работала, чтобы исцелиться и научиться с помощью восстановительного правосудия, как помириться с человеком, который меня обидел, и с самим собой. Трудно было говорить о "Голодных играх" и Джоан Мейсон, не чувствуя остроты этого момента во времени, но я готова пережить это и вернуть себе радость и достижения, которые я испытывала", – поделилась Мэлоун.

Актриса отмечает, что осмелилась рассказать об этом, чтобы поддержать девушек, которые тоже пережили подобное.

Напомним, вокруг украинского певца Иво Бобула вспыхнул скандал из-за сексизма. Певец размышлял над тем, что должна и не должна делать "хорошая девушка", назвал всех женщин продажными и со скандалом сбежал из интервью, которое у него брала журналистка Эмма Антонюк.

Затем появилось якобы извинение Бобула за свое поведение. Однако сразу после этого у певца заявили, что он не просил прощения – просто его страницу в соцсетях кто-то взломал и написал пост от его имени. А певец, мол, не видит за собой вины за сказанное.

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Голодные игры новости кино изнасилование
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