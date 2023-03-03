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Еще не стала реликвией: как сейчас выглядит главная героиня сериала "Охотники за древностями"

3 марта 2023, 16:07
Каждый зритель с удовольствием сорвался бы в путешествие за сокровищами в компании Тиа Карреры.
Тиа Каррере
Тиа Каррере в роли Сидни Фокс в сериале "Охотники за древностями" / imdb.com

Американская актриса и певица Тиа Каррере (настоящее имя - Алтея Жанэро) наибольшую популярность среди украинской публики обрела благодаря сериалу "Охотники за древностями" (1999-2002), в котором сыграла главную роль.

Ее персонаж - Сидни Фокс, профессор истории, археологии и антропологии, и большая авантюристка. Эпизоды сериала, в которых она действительно преподает студентам, можно пересчитать по пальцам - большую часть времени она путешествует по миру в компании своего верного ассистента Найджела, и ищет утраченные реликвии, чтобы вернуть их в надежные руки.

Сидни Фокс в исполнении Карреры была очаровательной - умной, привлекательной. К тому же владела оружием и боевыми искусствами. Каждая серия была посвящена отдельной реликвии и представляла собой краткий экскурс в историю. Каждый зритель "Охотников за древностями" после просмотра сериала хоть раз, но мечтал оказаться на месте Сидни Фокс.

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Приключенческий сериал англо-канадского производства перестали снимать после третьего сезона - с "Охотниками" просто не продлили контракт. Впрочем, вероятно создатели решили, что тема охоты за сокровищами на тот момент исчерпала себя, ведь сериал создавали исключительно из желания попасть "в поток" после бешенной популярности фильмов и игр про Лару Крофт - охотницу за сокровищами, прекрасную и смертоносную.

Тиа Каррере
Тиа Каррере в роли Сидни Фокс в сериале "Охотники за древностями" / imdb.com

Большой трагедией завершение съемок "Охотников за древностями" для Тиа Карреры не стало. Актриса пришла на проект уже достаточно известной, и на волне популярности сериала еще успела сняться в нескольких успешных фильмах и сериалах.

Сейчас 56-летняя Тиа снимается редко - она много времени посвящает своей музыкальной карьере, озвучивает мультфильмы и охотно принимает предложения эпизодических ролей или камео в сериалах. Впрочем, она все еще крайне желанная гостья на красных дорожках, и не отказывает себе в удовольстви блеснуть неувядающей красотой на светском мероприятии. На фото Тиа Каррера 21 мая 2022 года в Лос-Анджелесе на церемонии награждения Gold House 2022: The New golden Age.

Тиа Каррере сейчас
Как выглядит Тиа Каррере сейчас / ua.depositphotos.com

Ранее 45-летняя "истребительница вампиров" Сара Мишель Геллар засветила шикарные ножки в неприлично коротком мини - в таком виде "Баффи" пришла на премьеру нового фильма.

Также краинская крымскотатарская певица и Народная артистка Украины Джамала показала фото, которому без малого 23 года - Джа просто не узнать в ее подростковом возрасте.

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