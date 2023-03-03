Лидер Massive Attack Роберт Дель Найа представил свою версию легендарного хита "Океана Эльзы"

Роберт Дель Наджа из Massive Attack выпустил трек Legacy of War Mix (ремикс "Океал Эльзы" чтобы собрать средства для восстановления домов в Киевской области.

Вакарчук, Роберт дель Найа / коллаж фото Instagram

Роберт Дель Найа, фронтмен легендарной английской трип-хоп-группы Massive Attack выпустил ремикс на хит "Обійми" украинской рок-группы "Океан Эльзи". Трек называется Obiymy (Legacy of War Mix), говорится в Instagram музыканта.

Роберт Дель Найа, который, по всей видимости, побывал в Украине (поскольку публиковал фото из Львова и Киева и Киевской области), сделал ремикс "Обійми" в благотворительных целях — чтобы помочь гражданскому населению, которая пострадало от войны. А потом собрать денег на восстановление домов в Киевской области.

Вся прибыль от трека будет направлена в фонд Legacy of War Foundation, международную благотворительную организацию, оказывающую поддержку гражданским лицам, пострадавшим во время военных действий.

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Вместе с треком, к слову, был выпущен видеоколлаж, созданный Unit 3 Films с использованием кадров, снятых Джайлзом и Святославом Вакарчуком во время украино-российской войны. А в апреле должна выйти виниловая пластинка с этим треком.

Напомним, ранее группа "Океан Эльзы" вместе со своим несменным лидером Святославом Вакарчуком выпустила "Город Марии" - песню-молитву, песню-гимн, посвященную городу Мариуполю и его защитникам.

"И корабельные пушки не разобьют мою мечту, веру никогда не предаст сердце мое. Будет вечно стоять праведный город Марии, пока над гордым Азовом Солнце встает", - так звучит припев песни.

Ранее сообщалось о том, что культовая британская рок-группа Coldplay, на своем концерте в столице Бельгии, Брюсселе, снова исполнила шлягер своих коллег из украинской группы "Океан Ельзи" ‒ "Обійми". Причем вместе с автором ‒ Святославом Вакарчуком.

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