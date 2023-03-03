Лидер Massive Attack Роберт Дель Найа представил свою версию легендарного хита "Океана Эльзы"

Роберт Дель Найа, фронтмен легендарной английской трип-хоп-группы Massive Attack выпустил ремикс на хит "Обійми" украинской рок-группы "Океан Эльзи". Трек называется Obiymy (Legacy of War Mix), говорится в Instagram музыканта.
Роберт Дель Найа, который, по всей видимости, побывал в Украине (поскольку публиковал фото из Львова и Киева и Киевской области), сделал ремикс "Обійми" в благотворительных целях — чтобы помочь гражданскому населению, которая пострадало от войны. А потом собрать денег на восстановление домов в Киевской области.
Вся прибыль от трека будет направлена в фонд Legacy of War Foundation, международную благотворительную организацию, оказывающую поддержку гражданским лицам, пострадавшим во время военных действий.
Вместе с треком, к слову, был выпущен видеоколлаж, созданный Unit 3 Films с использованием кадров, снятых Джайлзом и Святославом Вакарчуком во время украино-российской войны. А в апреле должна выйти виниловая пластинка с этим треком.
Напомним, ранее группа "Океан Эльзы" вместе со своим несменным лидером Святославом Вакарчуком выпустила "Город Марии" - песню-молитву, песню-гимн, посвященную городу Мариуполю и его защитникам.
"И корабельные пушки не разобьют мою мечту, веру никогда не предаст сердце мое. Будет вечно стоять праведный город Марии, пока над гордым Азовом Солнце встает", - так звучит припев песни.
Ранее сообщалось о том, что культовая британская рок-группа Coldplay, на своем концерте в столице Бельгии, Брюсселе, снова исполнила шлягер своих коллег из украинской группы "Океан Ельзи" ‒ "Обійми". Причем вместе с автором ‒ Святославом Вакарчуком.
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