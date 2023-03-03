Впала в детство: Ани Лорак дала нелепый совет, как поднять себе настроение

Незрелость Куек даже в таких простых вопросах вызвала возмущение в Сети.

Ани Лорак рассказала, как поднимает себе настроение / instagram.com/anilorak

Певица украинского происхождения Ани Лорак продолжает с азартом демонстрировать, что всегда есть, куда падать ниже. После ее молчания о войне в Украине, и услужливого пресмыкания перед страной-агрессором, артистка-предательница решила, что пришло время выпустить новую песню. Естественно, на русском языке. Естественно, с российскими актерами в клипе.

В рамках рекламной кампании своего горе-творчества Лорак пришла на одно из российских радио, где дала интервью про новую песню. Впрочем, ответила она и на несколько личных вопросов. Фрагменты беседы попали в Instagram.

В частности ведущий спросил у певицы, как она справляется с плохим настроением, и попросил поделиться своими звездными лайфхаками. Ответ Лорак обескуражил своей нелепостью и незрелостью.

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Так, 44-летняя артистка заявила, что развеять грусть ей помогают... кривляния. "Ой... Ну... Как я поднимаю себе настроение? Во-первых, сама себя смешу. Т.е. я смотрю в зеркало и строю какие-то рожицы", - рассказывает Лорак.

Впрочем, этот ответ, наверное, первая правда из уст певицы за последний год, когда она только то и делала, что "строила рожицы", вместо того, чтобы воспользоваться своей популярностью, и открыто осудить рф за развязанную в Украине войну.

Ани Лорак рассказала, как поднимает себе настроение / instagram.com/loveradioofficial

Напомним, Ани Лорак ранее, на 11-м месяце полномасштабной войны в Украине, которую развязала РФ, вспомнила, что она - украинка.

До того артистка-запроданка жаловалась на то, что она стала очень одинока и скучает по своим родственникам, которые, очевидно, остались в Украине. О том, что этих же родственников бомбит страна, которой она продалась, урожденная Каролина Куек пока умалчивает.

Интересно, что ее бывший муж, Мурат Налчаджиоглу, проявляет любовь и уважение к Украине - турецкий бизнесмен рассказал, почему остается в стране во время войны и занимается благотворительностью.

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