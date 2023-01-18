УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Знай наших: путинского лизоблюда Баскова прокляли Конотопские ведьмы

18 января 2023, 19:36
По крайней мере так утверждают СМИ страны-агрессора - певец-пропагандист страдает от украинского проклятия.
Николай Басков
Николай Басков стремительно теряет здоровье из-за проклятия Конотопских ведьм / Скриншот

Пока все украинцы ждут, пока кремлевскую верхушку и всех российских пропагандистов настигнет карма за их преступления против украинского народа, Конотопские ведьмы решили взять их судьбу в свои руки.

По крайней мере так утверждает Ханты-Мансийская шаманка в интервью для росСМИ. Она считает, что главный пропутинский певун Николай Басков, который в последнее время пугает всех своим внешним видом и стремительно ухудшающимся здоровьем, чахнет под воздействием украинской магии.

Басков бессовестно поддерживает войну в Украине и одобряет геноцид украинцев, и из-за этого ему сделали нечто под названием "перекрытие дорог".

"При этом они воспользовались не простой деревенской магией, а через кладбищенскую черную обрядовую зашли. Они не хотели его убивать, а желали лишь ему мучений. Это только кажется, если человеку сделали перекрытие дорог, у него все сыпется - слетают проекты, деньги не зарабатываются и человек терпит фиаско. Это не так! Перекрытие дорог можно сделать и на здоровье. Чтобы у человека были деньги, те же успех и слава, но это не приносило ему никакого удовольствия. Больной думает лишь о том, как ему вылечиться. Как правило, перекрытие дорог бьет именно по ногам, как в случае с Николаем Басковым", - заявляет шаманка.

При этом она утверждает, что такое же заклятие было наложено на одиозного политика Владимира Жириновского, и на пропутинского режиссера Никиту Михалкова.

Напомним, ранее стало известно, что в России певца пришлось выводить на сцену, поскольку ему было трудно передвигаться самостоятельно - его поставили в центр зала, а выступая, он не двигался с места. Пел Басков под фонограмму.

Также Басков попал в гей-скандал. В частности, шоумен Рустам Солнцев рассказал, что раньше Николай Басков продюсировал и одновременно любил Алекса Малиновского, но пара рассталась.

Другие новости:

шоу-бизнес Николай Басков новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:36

Знай наших: путинского лизоблюда Баскова прокляли Конотопские ведьмы

19:17

"Наступил переломный момент": Столтенберг призвал членов НАТО немедленно дать еще оружия УкраинеВидео

19:03

Зеленский назвал последствия трагедии в БроварахВидео

18:48

"Уверена на 90%": российский аналитик заявила, что авиакатастрофа в Броварах могла быть диверсиейВидео

18:39

Угроза наступления России в феврале-марте: Резников заявил, что нужно готовиться к любым сценариямВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

18:37

На России готовятся к исключению из ООН и появлению "тюрко-бандеровцев"мнение

18:19

"Больно, но страха нет": под Бахмутом погибли двое бойцов, одному еще не было даже 19-ти лет

18:03

Космический пирог для всей семьи: безупречный рецепт, который покорил весь мирВидео

17:26

Почему на Крещение никогда нельзя плакать: приметы на 19 января и что нельзя делатьВидео

Реклама
17:10

Медведев разразился абсурдом по "диалогу" с Украиной: мечтает о "сдаче" Киевом своих территорийВидео

17:07

Поисково-спасательные работы в Броварах завершили: данные о погибших резко изменилисьВидео

16:58

"Вы борщ": Катя Осадчая рассказала о первой серьезной проказе полуторагодовалого сына

16:27

Восточный гороскоп предсказывает неслыханное богатство 4 знакам: кто вскоре будет купаться в деньгахВидео

16:17

Огромная потеря для Украинымнение

15:53

Украину ждет победа с возвращением Крыма: историк назвал сроки полной капитуляции РоссииВидео

15:49

За день до гибели докладывал Зеленскому: появилось последнее фото с МонастырскимВидео

15:33

Клименко возглавил МВД вместо МонастырскогоВидео

15:29

Раскрасневшуюся Жизель Бюндхен застукали наедине с потенциальным любовником

15:28

Узнала о трагедии при людях: Елена Зеленская в Давосе разрыдалась из-за гибели МонастырскогоВидео

15:09

Ранена беременная женщина: мэр Броваров рассказал о состоянии пострадавших от падения вертолетаВидео

Реклама
15:02

Летели в Харьков в срочном порядке: названы имена всех погибших пассажиров и пилотов в БроварахВидео

14:58

"Конца не вижу": генсек ООН удивил версией об окончании войны в УкраинеВидео

14:50

Украине могут отправить до 100 танков: у 12 стран есть Leopard, все ждут решения ГерманииВидео

14:42

В Казахстане отменяют концерты якутской певицы, которая участвовала в Z-концерте

14:33

В Кирилловке взорвали оккупантов и коллаборантов: взрыв слышал весь поселокВидео

14:07

Российскому фигуристу Костомарову стало хужеВидео

13:55

Путин разразился порцией бреда и назвал Донбасс "историческими территориями" РоссииВидео

13:46

В СБУ назвали три версии причин крушения вертолета в БроварахВидео

13:44

Говорят, что это работает: зачем люди кладут мыло под простынь

13:34

Катерина Кухар поделилась действенным способом справляться с тревогойВидео

13:30

Как почистить куриную печень и в чем ее лучше вымачивать, чтобы она таяла во рту: бомбический секретВидео

13:26

Крушение вертолета в Броварах: "разбитая" София Ротару отреагировала на новость о трагедииВидео

13:20

"Как дальше жить, я не представляю себе": Лавров заговорил о завершении войны в УкраинеВидео

13:10

Оккупанты пытались прорваться в Бахмут: пограничники жестко остановили наступление врагаВидео

13:09

Россия увеличила число войск в Украине: Арестович назвал цель оккупантовВидео

13:00

Гороскоп на завтра 19 января 2023: Тельцам – энергия и свершения, а Девам – выдержка и самообладание

12:42

Трагедия в Броварах: Святослав Вакарчук назвал гибель Дениса Монастырского личной утратойВидео

12:42

Тина Кароль топлесс похвасталась своим похудениемВидео

12:35

Вертолет упал возле детского сада, погиб глава МВД: Зеленский сделал заявление о трагедии в БроварахВидео

12:28

"Горел, кружил и выбирал наименьшее здание": свидетель о падении вертолета в БроварахВидео

Реклама
12:23

Падение вертолета в Броварах: погибли 15 человек, в том числе и дети, еще 20 - в больницеВидео

12:09

13 тысяч военных получат химические грелки от Олега Крота и "Фундации Течия"

12:08

Лунный посевной календарь на февраль 2023: когда сеять, пикировать, пересаживать и удобрять

11:58

"Мы рады, что оно далеко и не беспокоит": бывшая жена Бардаша отреагировала на его бредВидео

11:50

Анна Седокова сделала пятилетнему сыну тату: "Теперь отращиваем волосы на дреды"

11:49

"Вертолет снизился, ударился и вспыхнул": очевидец рассказал о моменте трагедии в БроварахВидео

11:25

Глава МВД Монастырский отправлялся на вертолете в одну из горячих точек – Офис президентаВидео

11:13

"Хвалили его методы": у Путина до сих пор есть тайные союзники в Европе – премьер ИспанииВидео

10:25

"Хотят сохранить режим": РФ шантажирует Украину, чтобы вести переговоры на условиях Путина – РезниковВидео

10:22

В Броварах погиб Монастырский, его зам и госсекретарь МВД: что известно на данный моментВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять