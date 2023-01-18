Знай наших: путинского лизоблюда Баскова прокляли Конотопские ведьмы

По крайней мере так утверждают СМИ страны-агрессора - певец-пропагандист страдает от украинского проклятия.

Николай Басков стремительно теряет здоровье из-за проклятия Конотопских ведьм / Скриншот

Пока все украинцы ждут, пока кремлевскую верхушку и всех российских пропагандистов настигнет карма за их преступления против украинского народа, Конотопские ведьмы решили взять их судьбу в свои руки.

По крайней мере так утверждает Ханты-Мансийская шаманка в интервью для росСМИ. Она считает, что главный пропутинский певун Николай Басков, который в последнее время пугает всех своим внешним видом и стремительно ухудшающимся здоровьем, чахнет под воздействием украинской магии.

Басков бессовестно поддерживает войну в Украине и одобряет геноцид украинцев, и из-за этого ему сделали нечто под названием "перекрытие дорог".

"При этом они воспользовались не простой деревенской магией, а через кладбищенскую черную обрядовую зашли. Они не хотели его убивать, а желали лишь ему мучений. Это только кажется, если человеку сделали перекрытие дорог, у него все сыпется - слетают проекты, деньги не зарабатываются и человек терпит фиаско. Это не так! Перекрытие дорог можно сделать и на здоровье. Чтобы у человека были деньги, те же успех и слава, но это не приносило ему никакого удовольствия. Больной думает лишь о том, как ему вылечиться. Как правило, перекрытие дорог бьет именно по ногам, как в случае с Николаем Басковым", - заявляет шаманка.

При этом она утверждает, что такое же заклятие было наложено на одиозного политика Владимира Жириновского, и на пропутинского режиссера Никиту Михалкова.

Напомним, ранее стало известно, что в России певца пришлось выводить на сцену, поскольку ему было трудно передвигаться самостоятельно - его поставили в центр зала, а выступая, он не двигался с места. Пел Басков под фонограмму.

Также Басков попал в гей-скандал. В частности, шоумен Рустам Солнцев рассказал, что раньше Николай Басков продюсировал и одновременно любил Алекса Малиновского, но пара рассталась.

Другие новости: