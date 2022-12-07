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Пел под фанеру и не сдвинулся с места: Баскова пришлось под руки выводить на сцену

7 декабря 2022, 14:47
Николая Баскова пришлось выводить на сцену, поскольку ему было трудно передвигаться самостоятельно.
Николай Басков
Николай Басков / скриншот YouTube

Одиозный российский певец Николай Басков, который несколько недель показался опухшим на публике, сильно сдал.

Как выяснилось, во время записи одного из "Голубых огоньков" в России певца пришлось выводить на сцену, поскольку ему было трудно передвигаться самостоятельно, пишут росСМИ.

"Баскова вели под руки. Одну ногу он подволакивал. Каждый шаг давался ему с трудом", - рассказал очевидец.

Баскова поставили в центр зала, а выступая, он не двигался с места. Пел он под фонограмму.

Напомним, ранее Николай Басков, который активно поддерживает войну в Украине, увяз в гей-скандал.

Шоумен Рустам Солнцев рассказал, что раньше Николай Басков продюсировал и одновременно любил Алекса Малиновского, но пара рассталась.

Также мы писали, что российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о войне в Украине, поделилась кадрами с отдыха. Дочь Аллы Пугачевой на своей страничке в Instagram опубликовала фото внучки Примадонны.

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Автор: Сергей Кущ
Николай Басков новости шоу бизнеса
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