Пел под фанеру и не сдвинулся с места: Баскова пришлось под руки выводить на сцену

Одиозный российский певец Николай Басков, который несколько недель показался опухшим на публике, сильно сдал.
Как выяснилось, во время записи одного из "Голубых огоньков" в России певца пришлось выводить на сцену, поскольку ему было трудно передвигаться самостоятельно, пишут росСМИ.
"Баскова вели под руки. Одну ногу он подволакивал. Каждый шаг давался ему с трудом", - рассказал очевидец.
Баскова поставили в центр зала, а выступая, он не двигался с места. Пел он под фонограмму.
Напомним, ранее Николай Басков, который активно поддерживает войну в Украине, увяз в гей-скандал.
Шоумен Рустам Солнцев рассказал, что раньше Николай Басков продюсировал и одновременно любил Алекса Малиновского, но пара рассталась.
Также мы писали, что российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о войне в Украине, поделилась кадрами с отдыха. Дочь Аллы Пугачевой на своей страничке в Instagram опубликовала фото внучки Примадонны.
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