"Твари!": Басков взорвался после рассказа о потенции

Николай Басков публично вызверился на своих коллег по цеху.
Российский певец Николай Басков вспылил в эфире российского пропагандистского телеканала.
Артист разместил на своей странице в соцсетях кадры из одного из шоу, на которых обсуждалась потенция всех присутствующих на сцене мужчин.
Басков отметил, что у него "все еще держится", а потом решил рассказать старый пошлый анекдот и взял высокую ноту. В это время Чумаков, Панайотов и Лазарев всячески мешали ему, размахивая микрофоном, отчего звук менялся.
"Твари! Все достали свои корни?! Такую ноту испортили!", - вскрикивал недовольный Басков.
Напомним, ранее Николай Басков, который активно поддерживает войну в Украине, увяз в гей-скандал.
Шоумен Рустам Солнцев рассказал, что раньше Николай Басков продюсировал и одновременно любил Алекса Малиновского, но пара рассталась.
Также мы писали, что российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о войне в Украине, поделилась кадрами с отдыха. Дочь Аллы Пугачевой на своей страничке в Instagram опубликовала фото внучки Примадонны.
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