"Никакой он не патриот России": рыдающего Баскова вывели на чистую воду и опозорили

Николай Басков / скриншот YouTube

Российский певец Николай Басков, который поддержал политику президента страны-агрессора и масштабное вторжение войск России в Украину, недавно публично рыдал в одной из телепередач.

Такой непонятный плач Баскова огорошил фанатов путиниста. У них сразу же возникли догадки, из-за чего опухший Басков пустил слезу на шоу, но все они оказались ошибочными.

Знаменитая певица Мария Максакова пролила свет, почему так рыдал Басков. Она заявила, что артиста волнует не напряженная обстановка в мире и, конечно, на родине.

По словам Максаковой, он первую очередь он переживал за собственную шкуру, а не за судьбы соотечественников. Похоже, жизнь Николая Баскова перевернулась с ног на голову.

"Он оплакивал свои утраченные возможности. Поездки в Европу на свадьбы к олигархам, свои хорошие гонорары. Он себя чувствовал баловнем судьбы. Но теперь беспечности пришел конец. У него глубокие психологические проблемы, которые повлекли гормональный сбой. От лучезарного человека не осталось и следа", - прошлась по звезде оперная дива, пишут росСМИ.

Напомним, Николай Басков, который активно поддерживает войну в Украине, увяз в гей-скандал. Шоумен Рустам Солнцев рассказал, что раньше Николай Басков продюсировал и одновременно любил Алекса Малиновского, но пара рассталась.

Ранее легендарный украинский режиссер клипов и продюсер Алан Бадоев жестко отреагировал на клип российских артистов-путинистов, который те выпустили к пресловутому "Дню народного единства" в стране-агрессоре, России.

Читайте также: