Николай Басков болен - почему поправился путинист / скриншот YouTube

Агрессивный путинист Николай Басков и ранее страдал от лишнего веса, однако последние несколько лет он сумел скинуть лишние килограммы и выглядел приемлемо. По крайней мере в социальных сетях.

Недавно он сильно удивил зрителей своим появлением на одной из российских передач. Пламенную пропагандистскую речь из уст певуна никто особо не слушал - все было шокированы тем, насколько болезненно опухшим он стал выглядеть.

Начали ходить слухи, что у певца ртом начали отказывать внутренние органы, однако сам артист решил прояснить ситуацию в СМИ.

Так Басков подтвердил свою госпитализацию в одну из московских клиник. Причиной для такого радикального шага он назвал больную ногу. Однако артист поспешил заверить что скоро вернется к своему забегу по пропагандистским каналам с пламенными отравленными речами.

"Выйду уже через несколько дней", - заявил опухший Басков.

Напомним, Николай Басков, который активно поддерживает войну в Украине, увяз в гей-скандал. Шоумен Рустам Солнцев рассказал, что раньше Николай Басков продюсировал и одновременно любил Алекса Малиновского, но пара рассталась.

Ранее легендарный украинский режиссер клипов и продюсер Алан Бадоев жестко отреагировал на клип российских артистов-путинистов, который те выпустили к пресловутому "Дню народного единства" в стране-агрессоре, России.

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