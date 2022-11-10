Проблемы с органами: названа причина ухудшения состояния Баскова

Названа причина ухудшения состояния Баскова / скриншот YouTube

У российского певца Николая Баскова, который появился в эфире росТВ в опухшем виде, начались проблемы со здоровьем.

Шоумен Рустам Солнцев считает, что пострадали почки артиста.

"Знаете, я живу с доктором. Моя жена — доктор. Она посмотрела на фотографию и сразу сказала, что там, скорее всего, проблема с почками", - заявил он.

Также Солнцев напомнил, что за последние несколько месяцев Басков был очень активным в медиапространстве РФ и часто задевал своих коллег по цеху. Поведение артиста шоумен сравнил с тем, которое в последние недели демонстрирует Киркоров. Обоих певцов Рустам осуждает.

"Сильно задрали хвосты. До такой степени, что Киркоров рассобаченный просто. Он со своей невоспитанностью пишет Боне слова, которые непозволительны в его статусе. Я могу себе это позволить — проклинать какую-нибудь свою хейтершу. Но я не народный артист, и моя фамилия не Киркоров. И я не народный артист Басков. Я понимаю, почему эти люди выхватывают сейчас. Вот и пусть. Поделом!", - заключил шоумен.

Напомним, ранее Николай Басков, который активно поддерживает войну в Украине, увяз в гей-скандал.

Шоумен Рустам Солнцев рассказал, что раньше Николай Басков продюсировал и одновременно любил Алекса Малиновского, но пара рассталась.

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