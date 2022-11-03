Жирный Басков размазал сопли в эфире у Корчевникова, жалея российских 300-ых

Николай Басков / скриншот

Российский певец Николай Басков, который на сто процентов поддерживает жестокую войну России против Украины и всячески машет своим облезлым хвостом перед террористом номер один в мире - Путиным, внезапно пустил слезу.

На шоу известного российского пропагандиста и тележурналист Бориса Корчевникова, который страдает от серьезного онкологического заболевания, холеный и заплывший Басков внезапно пустил слезу.

Певец начал рыдать в эфире программы, жалея российских убийц, которых он навестил в госпитале. Размазывая сопли по своему раздобревшему лицу, Басков поведал, что российский оккупант без ноги хотел даже обнять Баскова. "Это я вас должен обнимать", - проявил героизм павлин российской эстрады.

Переживая за свою основную потребность по жизни, Басков также добавил, что "ребята" борются за то, чтобы россияне могли спокойно сидеть в кафе и ресторанах.

Напомним, ранее Николай Басков подколол Кристину Орбакайте, которая предпочитает отмалчиваться о войне в Украине и отъезде своей мамы Аллы Пугачевой в Израиль.

В эфире очередного выпуска шоу "Ну-ка, все вместе!" на росТВ Орбакайте призналась, что осталась в восторге от передачи.

"Как я вам тут всем завидую! Где я раньше была? До полуфинала только добралась", - заявила дочь Пугачевой.

Услышав эту реплику, Басков не упустил случая публично подколоть Орбакайте. По его мнению дочь Пугачевой отсутствовала на проекте из-за того, что до самого последнего момента страдала "звездной болезнью": "Ты в небе парила, как перелетная птица". Певица ничего не стала отвечать своему коллеге по сцене.

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