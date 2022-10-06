Кристина Орбакайте нарушила молчание впервые после побега Аллы Пугачевой из РФ

Дочь Примадонны обычно "стерильна" в своих высказываниях.
Российская певица Алла Пугачева совершила ряд громких заявлений - потребовала признать ее иноагентом вслед за мужем, комиком Максимом Галкиным, и назвала россиян рабами и холопами.
Также Примадонна поспешно покинула РФ, прихватив с собой детей, и, по словам инсайдеров, возвращаться в страну, поглощенную рашистской пропагандой, не планирует.
Тем временем ее старшая дочь, певица Кристина Орбакайте, усиленно держит нейтралитет и избегает разговоров на провокационные темы - она не высказала своего отношения к войне в Украине, продолжает жить и работать в РФ и никак не комментирует антивоенные высказывания свой звездной матери и ее супруга.
Однако, спустя неделю после отъезда Пугачевой с двойняшками в РФ и ее заявлений о рабской натуре россиян, Орбакайте все же нарушила молчание.
Ее пост в Instagram, правда, опять оказался максимально нейтральным - она поздравила своих учителей с их профессиональным праздником, опубликовав школьное фото. Но и комментарии к снимку закрыла, очевидно, опасаясь критики в свой адрес.
Ранее стало известно что российский артист Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.
Советник Офиса президента Алексей Арестович выразил поддержку и восхищение Примадонной в ее желании быть признанной иноагентом в РФ следом за ее мужем, Максимом Галкиным, который придерживается антивоенных взглядов.
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