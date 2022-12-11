Путинист Басков впервые прокомментировал, почему выглядит, как обрюзгшая кукла на шарнирах

"Натуральный блондин" приковылял, чтобы спеть под фонограмму и оправдаться за непритязательный внешний вид.

Николай Басков рассказал о своем здоровье / instagram.com/nikolaibaskov

Одобряющий войну певец-путинст Николай Басков достиг внешнего вида, который соответствует низости ее обмельчавшей души - он сильно набрал в весе, его лицо стало одутловатым, а руки-ноги перестали двигаться.

В Сети ходили разные слухи о том, почему "натуральный блондин" вдруг стал напоминать болванчика с болтающейся головой на пружинке. Кто-то говорил, что это - последствия тяжело перенесенного коронавируса, кто-то намекал на проблемы Баскова с сосудами.

Так или иначе, но на музыкальной премии Золотой граммофон он выступил - на сцене стоял неподвижно, в зал к зрителям за цветами, как делает обычно, не спускался. Со сцены, и позже за кулисами Басков рассказал журналистам, что же с ним творится.

Так он подтвердил, что перенес операцию на ногах - порвал сухожилие. Басков заверил, что уже идет на поправку, и теперь чувствует себя нормально.

Предновогодние мероприятия - едва ли не единственный способ у российских артистов заработать реальные деньги. Очевидно дела у певца-путиниста настолько плохи, что он готов пожертвовать здоровьем ради лишней пары кровавых рублей.

Напомним, ранее стало известно, что в России певца пришлось выводить на сцену, поскольку ему было трудно передвигаться самостоятельно - его поставили в центр зала, а выступая, он не двигался с места. Пел он под фонограмму.

Также Басков попал в гей-скандал. В частности, шоумен Рустам Солнцев рассказал, что раньше Николай Басков продюсировал и одновременно любил Алекса Малиновского, но пара рассталась.

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