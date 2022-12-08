Появилось видео, как больного Баскова водят под руки

Российский певец совсем плох. Теперь даже на сцену самостоятельно выйти не может.

Николай Басков / скриншот YouTube

Опухший российский певец-"путинист" Николай Басков, который в первых рядах поддерживает войну в Украине, выступая на пропагандистстких программах и концертах, похоже серьезно болен.

Российские СМИ опубликовали видео, где Баскова "под белы рученьки" выводят на сцену новогоднего концерта, потому как сам он своими конечностями не может. Более того, уходил он со сцены единственный в кромешной тьме.

Потом на видео попал фрагмент, как он в черном капюшоне и маске, скрывающей лицо, ползет по лестнице вниз. Басков, который любит болтать без остановок, отказался от общения с журналистами.

По слухам, из-за осложнений после ковида, блондину пришлось сделать операцию на вены на ногах, поэтому ему тяжело ходить.

Напомним, ранее стало известно, что в России певца пришлось выводить на сцену, поскольку ему было трудно передвигаться самостоятельно, пишут росСМИ.

"Баскова вели под руки. Одну ногу он подволакивал. Каждый шаг давался ему с трудом", - рассказал очевидец.

Баскова поставили в центр зала, а выступая, он не двигался с места. Пел он под фонограмму.

Также стало известно, что Басков попал в гей-скандал. В частности, шоумен Рустам Солнцев рассказал, что раньше Николай Басков продюсировал и одновременно любил Алекса Малиновского, но пара рассталась.

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