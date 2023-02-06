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Женщина, лишившая девственности принца Гарри в 16 лет, рассказала подробности

6 февраля 2023, 13:59
В то время ей было 19 лет, они вместе напились в баре во время празднования ее дня рождения и бежали от охраны Гарри.

Принц Гарри и Саша Велпоуп
Женщина, с которой у принца Гарри был первый сексуальный опыт, рассказала об этом журналистам/ Instagram, скрин видео Daily Mail

Принц Гарри в своих скандальных мемуарах рассказал, как он в 16 лет потерял девственность на заднем дворе бара "с гораздо старшей женщиной". После того, как написанная принцем книга "Запасной" вышла в свет, к журналистам обратилась 40-летняя Саша Велпоуп, которая рассказала, что именно она была той девушкой.

По словам женщины, она не была намного старше Гарри – в тот день ей как раз исполнилось 19 лет, так что разница в возрасте между ними составляла 3 года. Женщина рассказала подробности о той ночи журналистам нескольких изданий, в частности, Daily Mail, Mirror и другим.

Саша отмечает, что на свое 19-летие пригласила в паб для празднования самых близких друзей. Во время вечеринки герцог предложил имениннице выкурить по сигарете на заднем дворе.

Они на тот момент уже изрядно выпили. По словам женщины, ее перед тем днем покинул парень, поэтому она чувствовала себя подавленной, а Гарри пытался ее подбодрить.

После того, как они покурили, Гарри спрятался в телефонной будке от своей охраны, которая уже его искала. Далее молодые люди прокрались через автостоянку, перелезли через забор и оказались в поле за пабом.

По словам женщины, тогда принц Гарри начал ее страстно целовать, и после этого у них был секс, который длился 5 минут. Саша утверждает, что не знала, что Гарри на тот момент был девственник, ведь он держался очень уверенно.

После этого они вернулись в паб, чтобы охрана ничего не заподозрила. Они отсутствовали в течение примерно 15 минут, но охрана искала принца.

Однако после этого дружба между ними разрушилась. Впоследствии герцог перестал общаться с Сашей.

Принц Гарри и Саша Велпоуп
Принц Гарри, Саша Велпоуп и их друзья/ скрин из видео Daily Mail

Сейчас Саше 40 лет, она воспитывает двоих детей и работает машинисткой экскаватора. Чтобы доказать журналистам то, что именно она является той девушкой, она сказала название паба, описала одежду и предоставила совместные фото с Гарри с того периода, когда они дружили.

Скандальные мемуары принца Гарри

Напомним, принц Гарри выпустил собственную книгу мемуаров "Запасной". В ней он, в частности, неожиданно признался в употреблении наркотиков и рассказал о первом сексуальном опыте с женщиной "на травяном поле за пабом".

В книге Гарри также выдал новую порцию откровений о своем отце. Он заявил, что его отец всюду носит с собой игрушку, которая, судя по всему, имеет для него особое значение – это мишка Тедди.

Позже стало известно, что принц Гарри заработал баснословную сумму на своих скандальных мемуарах. Еще до публикации он получил 20 миллионов долларов, а процент от продаж составил 16 миллионов долларов. В ближайшее время он заработает еще больше, ведь книги до сих пор на полках.

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