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Побил все рекорды: сколько заработал на скандальных мемуарах принц Гарри

23 января 2023, 20:38
Кроме того мемуары Запасной попали в Книгу рекордов Гиннесса как самое быстро продающееся издание.
Принц Гарри
Принц Гарри / instagram.com/sussexroyal

Принц Гарри заработал баснословную сумму на своих скандальных мемуарах Запасной.

Как рассказал управляющий директор издательства Penguin Random House Ларри Финли, скандальная книга мгновенно стала бестселлером в Великобритании.

Кроме того мемуары Запасной попали в Книгу рекордов Гиннесса как самое быстро продающееся издание.

Еще до публикации принц Гарри получил 20 миллионов долларов, а процент от продаж составил 16 миллионов долларов. В ближайшее время он заработает еще больше, ведь книги до сих пор на полках.

"Единственные книги, которые обошли их по продажам, — это серия "Гарри Поттер" Джоан Роулинг", - рассказал The Mirror Ларри Финли.

Ранее писали, что принц Гарри описал в своих мемуарах "Запасной" удивительные вещи. Он не перестает удивлять своими рассказами. На этот раз герцог Сассекский вдруг заявил, что чуть не погиб из-за брошенной в него гранаты.

Он отмечает, что много лет на членов королевской семьи работал телохранитель по имени Билли. За преданность и мужество внук Ее Величества прозвал охранника Билли Рок, то есть "Скала". Особенно муж Меган Маркл благодарен секьюрити за один самоотверженный поступок. На принца было совершено настоящее покушение.

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