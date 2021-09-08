Жена футболиста Динамо поразила воображение невероятной фигурой в бикини

Валерия Бойко / instagram.com/lera2802/

Жена вратаря Динамо Дениса Бойко Валерия постоянно публикует в соцсетях откровенные фото в купальнике - девушка часто путешествует и отдыхает в "теплых краях", а не сидит дома. Но, видимо сезон отпуска наложился на прилет в Украину, и девушка попала в волну резкого похолодания.

Валерия Бойко нашла отличный выход из ситуации, и нагрела сердца поклонников новыми смелыми кадрами. На фото она позирует в розовом бикини на ступеньках, которые уходят прямо в море. Девушка продемонстрировала аппетитные ягодицы и длинные стройные ножки, прикрыв руками соблазнительную грудь.

"Хочу вот так ,а не вот это все", - написала она под фото.

Валерия Бойко / instagram.com/lera2802/

Валерия Бойко / instagram.com/lera2802/

"Чтоб так было всегда!", "Красотка", "Русалка", - пишут ей в комментариях.

Напомним, что пара уже давно вместе, но только в феврале 2021 Денис Бойко рассказал, как завоевывал неприступную красотку.

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