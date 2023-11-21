Загадка раскрыта: как Павел Зибров выглядит без усов

Украинский певец, композитор и Народный артист Украины Павел Зибров обладает не только выразительным голосом, но и яркой внешностью - черными, как смоль, волосами и усами. И если прически у звезды время от времени менялись, то усы оставались константой.
Мало кто знает, как Павел Зибров выглядит без своей изюминки, которую по праву называет настоящим брендом. Усы артист начал отращивать еще в юности, и, по его признанию, лишался их лишь дважды.
Впервые он сбрил растительность над верхней губой, когда шел служить в армию - тогда было так принято. Второй раз случился с певцом в уже зрелом возрасте.
Когда ему было 35 лет, он встречал Старый Новый год в одиночестве - жена уехала к родителям. Тогда-то его и посетила мысль, что сбрить усы в качестве праздничных перемен - хорошая идея. Свою ошибку Зибров осознал, когда дело было уже сделано, а жена не узнала его, когда он пришел встречать ее на вокзал, и позже "выселила" его спать на кухню, пока усы не отрастут.
Впрочем, как выглядит Зибров без усов может увидеть каждый, кто подписан на артиста в Instagram: время от времени он делится фотографиями из детства и юности.
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