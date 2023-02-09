"Зачем в таком виде выкладывать себя на публику?": Волочкова опозорилась на людях

Российскую балерину Анастасию Волочкову высмеяли поклонники. Им пришелся не по душе наряд одиозной знаменитости
На своей страничке в Instagram она опубликовала снимок, на котором позировала в странных станах и леопардовой шубе.
Поклонники не оценили образ одиозной балерины, высмеяв его в комментариях.
"Я так на даче одеваюсь, примерно такой же лук получается, как у вас", "Зачем в таком виде выкладывать себя на публику? Вот зачем", "Вместе вы позор", А салатовые гетры к чему?", - писали под снимком Волочковой.
Напомним, ранее российская балерина Анастасия Волочкова показала одну из комнат в своем доме, чем вызвала отвращение у поклонников.
Также мы писали, что российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.
Больше позора Волочковой:
- "А что с пахом?": Волочкова неудачно подняла ногу
- "Ищу мужчину для утех": полностью раздетая Волочкова вызвала ступор у россиян
- "Какая страна, такие и патриоты": россияне в ярости от поступка Волочковой и Джигурды