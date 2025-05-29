"Я была в параллельном мире": поп-певица рассказала о пережитой коме

По словам артистки, главное, в чем она убедилась: "в жизни нужно вести себя хорошо".

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МакSим рассказала о пережитой коме / коллаж: Главред, фото: instagram.com/artist.maksim, скриншот

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Что чувствовала МакSим в коме

Кто с ней "разговаривал"

Российская певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, которая высказалась против полномасштабной войны лишь в общих чертах, поделилась своими ощущениями во время комы, в которую впала в 2021 году на несколько месяцев. Об этом она рассказала в интервью росСМИ.

Во время этого состояния она будто была в параллельном мире и понимала свое состояние, утверждает МакSим.

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"Я была в некоем параллельном мире, прекрасно понимала все. Находилась в холоде, но когда меня облили ледяной водой, ничего не почувствовала. Мимо прошла женщина и сказала, что, видать, молятся за меня", - рассказала МакSим.

По словам артистки, главное, в чем она убедилась: "в жизни нужно вести себя хорошо".

"Ведь независимо от того, верит человек в высшие силы, загробную жизнь или нет, он все равно окажется в том самом месте, из которого ему повезло вернуться", - уверена МакSим.

Когда МакSим была в коме к ней приблизились люди в пальто, как она утверждает, и сказали дословно: "С тобой еще хотят проститься". Будучи романтичной натурой, я решила, что речь о моем бывшем молодом человеке. В продолжение они добавили: "Как только простишься, вернешься назад, пообещай!" Я пообещала".

Певица МакSим - последние новости

Напомним, МакSим рассказала ведущей Ксении Собчак, что во время клинической смерти она попала в иную, потустороннюю реальность.

А также МакSим выписалась из больницы через два месяца после госпитализации, и почти все время она провела в искусственной коме.

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Кто такая певица МакSим? МакSим — российская певица, автор-исполнитель и музыкальный продюсер. Заслуженная артистка Карачаево-Черкесской Республики (2013), заслуженная артистка Республики Татарстан (2016).

После полномасштабного вторжения россии на территорию Украины, певица МакSим аккуратно высказалась против войны в своих соцсетях в общих чертах.

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