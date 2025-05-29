"Я была в параллельном мире": поп-певица рассказала о пережитой коме

Вы узнаете:
- Что чувствовала МакSим в коме
- Кто с ней "разговаривал"
Российская певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, которая высказалась против полномасштабной войны лишь в общих чертах, поделилась своими ощущениями во время комы, в которую впала в 2021 году на несколько месяцев. Об этом она рассказала в интервью росСМИ.
Во время этого состояния она будто была в параллельном мире и понимала свое состояние, утверждает МакSим.
"Я была в некоем параллельном мире, прекрасно понимала все. Находилась в холоде, но когда меня облили ледяной водой, ничего не почувствовала. Мимо прошла женщина и сказала, что, видать, молятся за меня", - рассказала МакSим.
По словам артистки, главное, в чем она убедилась: "в жизни нужно вести себя хорошо".
"Ведь независимо от того, верит человек в высшие силы, загробную жизнь или нет, он все равно окажется в том самом месте, из которого ему повезло вернуться", - уверена МакSим.
Когда МакSим была в коме к ней приблизились люди в пальто, как она утверждает, и сказали дословно: "С тобой еще хотят проститься". Будучи романтичной натурой, я решила, что речь о моем бывшем молодом человеке. В продолжение они добавили: "Как только простишься, вернешься назад, пообещай!" Я пообещала".
Певица МакSим - последние новости
Напомним, МакSим рассказала ведущей Ксении Собчак, что во время клинической смерти она попала в иную, потустороннюю реальность.
А также МакSим выписалась из больницы через два месяца после госпитализации, и почти все время она провела в искусственной коме.
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Кто такая певица МакSим?
МакSим — российская певица, автор-исполнитель и музыкальный продюсер. Заслуженная артистка Карачаево-Черкесской Республики (2013), заслуженная артистка Республики Татарстан (2016).
После полномасштабного вторжения россии на территорию Украины, певица МакSим аккуратно высказалась против войны в своих соцсетях в общих чертах.
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