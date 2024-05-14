"Не могла продержаться и двух недель": певица МакSим прекратила лечение от алкоголизма

Российская певица МакSим, которая так и не высказала свою позицию на счет войны в Украине, которую начала страна-террористка РФ, лишь призвала всех к миру, публично призналась, что зависима от алкоголя и ранее начала лечение.
В интервью PeopleTalk, артистка рассказала, что пробовала лечиться в клинике, но это не принесло результатов.
"Да нет сейчас этого лечения. Говорят, что человек сам приходит к такому решению. Я считаю, что меня просто в какой-то момент Господь взял и отвел. Я несколько раз лечилась в рехабах, но после не могла продержаться и двух недель", – рассказала МакSим.
Теперь же, по совету друзей, МакSим ездила на ретрит в Кыргызстан и даже жила на берегу озера Иссык-Куль в юрте, а также увлекалась практиками. Сейчас она старается просто верить и жить, наслаждаясь каждым моментом.
Кто такая певица МакSим?
МакSим — российская певица, автор-исполнитель и музыкальный продюсер. Заслуженная артистка Карачаево-Черкесской Республики (2013), заслуженная артистка Республики Татарстан (2016).
После полномасштабного вторжения России на территорию Украины, певица МакSим аккуратно высказалась против войны в своих соцсетях в общих чертах.
Певица Максим - последние новости
Напомним, МакSим (Марина Абросимова) рассказала ведущей Ксении Собчак, что во время клинической смерти она попала в иную, потустороннюю реальность.
А также МакSим выписалась из больницы через два месяца после госпитализации, и почти все время она провела в искусственной коме.
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