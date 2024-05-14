УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Не могла продержаться и двух недель": певица МакSим прекратила лечение от алкоголизма

Элина Чигис
14 мая 2024, 23:05
417
Российская певица МакSим рассказала, что больше не лечится от алкозависимости.
певица Максим
Певица Максим уже не лечится от алкоголизма/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/artist.maksim/?hl=uk

Российская певица МакSим, которая так и не высказала свою позицию на счет войны в Украине, которую начала страна-террористка РФ, лишь призвала всех к миру, публично призналась, что зависима от алкоголя и ранее начала лечение.

В интервью PeopleTalk, артистка рассказала, что пробовала лечиться в клинике, но это не принесло результатов.

видео дня

"Да нет сейчас этого лечения. Говорят, что человек сам приходит к такому решению. Я считаю, что меня просто в какой-то момент Господь взял и отвел. Я несколько раз лечилась в рехабах, но после не могла продержаться и двух недель", – рассказала МакSим.

Теперь же, по совету друзей, МакSим ездила на ретрит в Кыргызстан и даже жила на берегу озера Иссык-Куль в юрте, а также увлекалась практиками. Сейчас она старается просто верить и жить, наслаждаясь каждым моментом.

Кто такая певица МакSим?

МакSим — российская певица, автор-исполнитель и музыкальный продюсер. Заслуженная артистка Карачаево-Черкесской Республики (2013), заслуженная артистка Республики Татарстан (2016).
После полномасштабного вторжения России на территорию Украины, певица МакSим аккуратно высказалась против войны в своих соцсетях в общих чертах.

Певица Максим - последние новости

Напомним, МакSим (Марина Абросимова) рассказала ведущей Ксении Собчак, что во время клинической смерти она попала в иную, потустороннюю реальность.

А также МакSим выписалась из больницы через два месяца после госпитализации, и почти все время она провела в искусственной коме.

Читайте больше:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Певица МакSим новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Бои на севере Волчанска: РФ бросила в наступление большое количество пехоты - DeepState

Бои на севере Волчанска: РФ бросила в наступление большое количество пехоты - DeepState

22:44 Украина
В Украине начали отключать свет: в каких областях ввели аварийные графики

В Украине начали отключать свет: в каких областях ввели аварийные графики

21:38 Украина
Должны были стоять на границе: на Харьковщине уже год валяются горы из "зубов дракона"

Должны были стоять на границе: на Харьковщине уже год валяются горы из "зубов дракона"

21:17 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Мария Яремчук родила сына от Александра Пономарева - СМИ 84452

Мария Яремчук родила сына от Александра Пономарева - СМИ

На Землю обрушится солнечная радиационная буря: названы опасные даты 16959

На Землю обрушится солнечная радиационная буря: названы опасные даты

Гороскоп на завтра 15 мая: Овнам - новые впечатления, Водолеям - непосильная задача 13658

Гороскоп на завтра 15 мая: Овнам - новые впечатления, Водолеям - непосильная задача

Внук Аллы Пугачевой добил россиян поступком и показал свою позицию 13189

Внук Аллы Пугачевой "добил" россиян поступком и показал свою позицию

Последние новости

00:33

Блинкен "порвал" всех выступлением в баре: пел и виртуозно играл на гитаре

14 мая, вторник
23:05

"Не могла продержаться и двух недель": певица МакSим прекратила лечение от алкоголизма

22:57

Известковый налет расщепится сам: как отбелить душевую лейку до блеска

22:44

Бои на севере Волчанска: РФ бросила в наступление большое количество пехоты - DeepState

22:21

Бритни Спирс поставила опасный эксперимент с собственным телом - что случилось

Ядерное оружие не поможет РФ победить, Украина сможет пойти в наступление в начале 2025-го – МаломужЯдерное оружие не поможет РФ победить, Украина сможет пойти в наступление в начале 2025-го – Маломуж
22:06

Россия применит ядерное оружие только в одном случае - Маломуж

21:38

В Украине начали отключать свет: в каких областях ввели аварийные графики

21:30

Алла Пугачева оторвалась с Галкиным и российским миллиардером на концерте

21:30

Звезда шоу Танці з зірками раскрыла пол будущего ребенкаВидео

Реклама
21:17

Должны были стоять на границе: на Харьковщине уже год валяются горы из "зубов дракона"

21:11

Летнее наступление России выльется в угрозу для еще одного города - RUSI

21:02

Критический момент для Украины в войне: Блинкен раскрыл цель визита в Киев

20:25

Сроки удивят многих: сколько на самом деле можно хранить мясо в холодильникеВидео

19:51

Россия пробует продвигаться, "но": Зеленский дал оценку "харьковскому" наступлению РФ

19:35

Сильный мороз и грозовые дожди: Украину в ближайшие дни накроет непогода

19:22

Наступление на Сумщину: сколько оккупантов на границе и что они задумали - Defence Express

19:03

Почему Путин еще больше приблизил Патрушева к своему телумнение

18:45

Макрон и Зеленский обсудили наступление РФ и помощь ВСУ: подробности разговора

18:38

Новая хитрость ВСУ: стало известно, как удалось сбить российские Су-25 и Ка-52

18:37

Пытаются заходить с другой стороны: в ВСУ рассказали о боях в Часовом Яру

Реклама
18:28

"Продолжается зачистка": в ВСУ отреагировали на "заход" оккупантов в Волчанск

18:08

6 пользователей Сети рассказали, как вкусно приготовить вчерашние макароны

17:45

Очереди в ТЦК сократятся: в Украине заработает долгожданная новация

17:36

Слизней в саду больше не будет: какие 4 растения лучше всего отпугивают вредителей

17:26

Эксперт рассказал, когда украинцам ждать топливного коллапса

17:20

"Должен учитывать": наставник "Реала" рассказал, сыграет ли Лунин в финале ЛЧ

17:05

Есть разрушения, много пострадавших: РФ ударила бомбой по многоэтажке в ХарьковеФотоВидео

17:03

Жена "спалила" брутала Джейсона Стейтема за необычным хобби

17:00

По всему фронту жесткие бои: в Генштабе раскрыли, что происходит на передовой

16:55

Ситуация в Волчанске критическая: в МВА рассказали об уличных боях, город разрушен

16:36

Почему ноутбуки так быстро разряжаются и как справиться с этой напастью

16:14

Кремль меняет стратегию войны в Украине: Пономарев объяснил отставку Шойгу

16:03

Как спасти замерзшую картошку: что сделать, чтобы не погубить урожай

15:59

Осадчая рассказала, что делает, чтобы не поправляться и сколько набрала кг

15:58

"Была действительно толстая": Каменских с обидой ответила на хейт за лишние килоВидео

15:56

Украина может сбивать ракеты с "ядеркой": генерал удивил выводами

15:46

Конец войны в Украине: Шольц сделал важное заявление о саммите мира в Швейцарии

15:43

Угроза наступления РФ в Сумской области: в СНБО раскрыли вероятный сценарий

15:39

Невыносимо, будем скучать: Заворотнюк пожаловалась на жизнь

15:17

В Эстонии "завернули" заявление об отправке войск в Украину: что стряслось

Реклама
15:11

Россия может ударить по Украине ядерным оружием: генерал-разведчик назвал условие

15:01

Как убрать зуд от укуса комара: средства, которые всегда под рукой

14:59

Польша не передаст Украине Patriot: Дуда выдал важное заявление

14:35

Угроза штурма на Сумщине: в ВСУ предупредили о подготовке атаки РФ

14:30

Доллар резко взлетел: какой курс валют обещают украинцам

14:30

В Украине резко потеплеет: синоптик назвала регионы, где "ударит" тепло

14:18

Не могла связать двух слов: предательница Асти жестко оконфузилась на сценеВидео

14:12

Почему любые переговорные форматы с Россией невозможнымнение

14:07

Как правильно отдавать долги: 3 железных правила финансового успеха

13:29

В британской разведке назвали причину и цель наступления РФ на Харьковщине

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Советы от Андре ТанаОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыЖенские стрижки
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять