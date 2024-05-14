"Не могла продержаться и двух недель": певица МакSим прекратила лечение от алкоголизма

Российская певица МакSим рассказала, что больше не лечится от алкозависимости.

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Певица Максим уже не лечится от алкоголизма/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/artist.maksim/?hl=uk

Российская певица МакSим, которая так и не высказала свою позицию на счет войны в Украине, которую начала страна-террористка РФ, лишь призвала всех к миру, публично призналась, что зависима от алкоголя и ранее начала лечение.

В интервью PeopleTalk, артистка рассказала, что пробовала лечиться в клинике, но это не принесло результатов.

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"Да нет сейчас этого лечения. Говорят, что человек сам приходит к такому решению. Я считаю, что меня просто в какой-то момент Господь взял и отвел. Я несколько раз лечилась в рехабах, но после не могла продержаться и двух недель", – рассказала МакSим.

Теперь же, по совету друзей, МакSим ездила на ретрит в Кыргызстан и даже жила на берегу озера Иссык-Куль в юрте, а также увлекалась практиками. Сейчас она старается просто верить и жить, наслаждаясь каждым моментом.

Кто такая певица МакSим? МакSим — российская певица, автор-исполнитель и музыкальный продюсер. Заслуженная артистка Карачаево-Черкесской Республики (2013), заслуженная артистка Республики Татарстан (2016).

После полномасштабного вторжения России на территорию Украины, певица МакSим аккуратно высказалась против войны в своих соцсетях в общих чертах.

Певица Максим - последние новости

Напомним, МакSим (Марина Абросимова) рассказала ведущей Ксении Собчак, что во время клинической смерти она попала в иную, потустороннюю реальность.

А также МакSим выписалась из больницы через два месяца после госпитализации, и почти все время она провела в искусственной коме.

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