МакSим заворожила фото с подросшими дочками

Звезда поздравила своих поклонников с Новым годом.
Российская певица МакSим очаровала поклонников новыми фото. Звезда опубликовала на своей странице в Instagram милые кадры с дочками.
"Этот год мне преподнёс гору сюрпризов и заставил отгородить от себя 90% всего своего общения и нет при этом ни обиды, ни злости, наоборот такая легкость на душе!", - написала МакSим.
Артистка предстала в окружении самых близких ей людей. Она обнимала и целовала своих чад.
У девочки были распущены волосы, а вот сама МакSим легко уложила их назад.
"Трио" было одетое в теплую новогоднюю одежду с праздничным принтом.
Напомним, 14 июня певица МакSим заболела коронавирусом, но лечилась дома. Когда ей резко стало плохо, ее госпитализировали.
МакSим выписалась из больницы 13 августа - через два месяца после госпитализации, и почти все время она провела в искусственной коме.
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