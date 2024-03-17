'Уже отпраздновала': певица из Украины Успенская получила паспорт РФ

Любовь Успенская с первых дней полномасштабного вторжения поддерживает действия РФ и диктаторский режим Путина.

https://stars.glavred.info/vzhe-vidsvyatkuvala-spivachka-z-ukrajini-uspenska-otrimala-pasport-rf-10550765.html Ссылка скопирована

Успенская получила паспорт РФ / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: видео

Предательница и путинистка, бывшая киевлянка Любовь Успенская получила паспорт гражданина РФ.

Предательница родилась в Киеве. В 1977 году она эмигрировала в Италию, а через семь месяцев уехала оттуда в США. У артистки был американский паспорт, но российских документов до этого момента у нее не было. Теперь же она стала гражданкой России, передают российские СМИ.

"Я уже отпраздновала получение гражданства России. И я счастлива, что теперь являюсь гражданином такого великого государства. Я всегда любила Россию, и думаю, что моя мечта сбылась", - призналась она в комментарии пропагандистам. видео дня

Предательница Успенская с первых дней полномасштабного вторжения поддерживает действия РФ и диктаторский режим Путина.

Кто такая Любовь Успенская? Любовь Успенская - советская, российская и американская певица в жанре шансон. Родилась, выросла и первую популярность, как артистка, получила в Киеве. Несмотря на это активно поддерживает РФ в войне с Украиной. С 7 января 2023 года внесена Украиной в санкционные списки лиц, "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины".

Напомним, что Успенская в странном виде заявила, что РФ хотят уничтожить. Она выдала порцию чуши о войне, а также призналась, как яро поддерживает страну-террористку РФ, которая незаконно вторглась в Украину.

Путинистка Успенская опозорила дочь на всю Россию. Пропутинская "королева шансона" наладила отношения с дочерью Татьяной Плаксиной и теперь таскает ее по всем шоу, чтобы она стала звездой эстрады. Девушке пришлось сделать пластику.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.