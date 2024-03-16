Пузатая Собчак в обтягивающим комбинезоне качалась по полу

Российская пропагандистка, считающая себя либералкой Ксения Собчак, которая открыто не осуждала военное нападение России на Украину, опубликовала странный пост.
На своей странице в Instagram, пропагандистка Собчак улеглась на ковер в странном комбинезоне, который обтянул ее расплывшееся тело. Она также нелепо кувыркалась на нем, переваливаясь из стороны в сторону.
Отметим, что Собчак частенько приписывают беременность, однако она все время опровергает ее. Более того, на видео видно, что торчащий живот журналистки не беременный.
Кто такая Ксения Собчак
Ксения Собчак - российская журналистка, пропагандистка, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения. Дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и сенатора Людмилы Нарусовой.
Отметим, ранее в очередной раз, Собчак попала на видео со своими странными телодвижениями. На этот раз она надела облегающее платье в леопардовом принте, которое прекрасно подчеркивало выпирающее пузо.
Напомним, ранее Ксения Собчак решила разобраться с российским пластическим хирургом, который удачно пришил попу путинисту Киркорову, но облажался с грудью российской певицы Славы.
Ранее также Собчак высказалась в отношении российского актера Анатолия Белого, который открыто осудил военное вторжение террористической России в мирную Украину.
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