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Пузатая Собчак в обтягивающим комбинезоне качалась по полу

Алена Кюпели
16 марта 2024, 18:06
Российская пропагандистка Собчак повалилась на ковре.
Ксения Собчак покачалась на коврах
Ксения Собчак покачалась на коврах / Коллаж Главред, фото Instagram/xenia_sobchak

Российская пропагандистка, считающая себя либералкой Ксения Собчак, которая открыто не осуждала военное нападение России на Украину, опубликовала странный пост.

На своей странице в Instagram, пропагандистка Собчак улеглась на ковер в странном комбинезоне, который обтянул ее расплывшееся тело. Она также нелепо кувыркалась на нем, переваливаясь из стороны в сторону.

Отметим, что Собчак частенько приписывают беременность, однако она все время опровергает ее. Более того, на видео видно, что торчащий живот журналистки не беременный.

видео дня

Кто такая Ксения Собчак

Ксения Собчак - российская журналистка, пропагандистка, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения. Дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и сенатора Людмилы Нарусовой.

Отметим, ранее в очередной раз, Собчак попала на видео со своими странными телодвижениями. На этот раз она надела облегающее платье в леопардовом принте, которое прекрасно подчеркивало выпирающее пузо.

Напомним, ранее Ксения Собчак решила разобраться с российским пластическим хирургом, который удачно пришил попу путинисту Киркорову, но облажался с грудью российской певицы Славы.

Ранее также Собчак высказалась в отношении российского актера Анатолия Белого, который открыто осудил военное вторжение террористической России в мирную Украину.

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