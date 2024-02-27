Путинистка Успенская отругала нетрезвую Пугачеву из-за песни: "Какого черта?"

Пропутинская певица Любовь Успенская во время своего 70-летнего юбилея призналась росСМИ, что более 30 лет таит обиду на Аллу Пугачеву. Камнем преткновения стала песня "Россия". В стране-оккупанте она известная именно в исполнении Примадонны, и впервые зазвучала в 1993 году, когда про Успенскую практически никто не знал.
Обиженная певица рассказала, что это - ее трек. Она записала его в 1991 в США, и в его создание вкладывала свою душу и собственные смыслы. То, что песня досталась Пугачевой, ее глубоко ранило. К тому же Успенская дала невысокую оценку исполнению Примадонны, которое принято считать каноничным.
Успенская рассказала, что конфликт из-за "России" она обсуждала с Аллой Борисовной, которая, якобы призналась ей, что записывала песню нетрезвой. Так или иначе, звезде шансона надолго пришлось забыть про этот трек.
"Она ее испоганила, а не спела! Позорно. Алле дали эту песню, даже не сказали, что это песня моя. Что я уже записала ее в свой альбом, что в создании этой песни мои идеи были. В них весь смысл песни был. ... В ней я рассказываю о своем пути: "Уж сколько дорог мною пройдено в нелегкой разлуке с тобой". Какого черта Пугачева про дороги поет? Какое она отношение имеет к этому? Она мне потом признавалась, что она была пьяная, что она вообще не знала, что это моя песня, извинялась. Мелодию перепутала, слова перепутала. "Вообще я никогда не лезу в такие темы", – говорила мне Пугачева", - пожаловалась Любовь Успенская.
Кто такая Любовь Успенская?
Любовь Успенская - советская, российская и американская певица в жанре шансон. Родилась, выросла и первую известность, как артистка, получила в Киеве. Вопреки этому активно поддерживает РФ в войне с Украиной. С 7 января 2023 года внесена Украиной в санкционные списки лиц, "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооружённую агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины".
Ранее стало известно, в рф появился новый политический проект для ведущей и кумы путина Оксаны Марченко. Из жены политика-перебежчика Медведчука планируют создать лидера мнений для продвижения пропагандистских нарративов в том числе на оккупированных украинских территориях.
Также Екатерина Мизулина, которую считают любовницей Путина, спела российским курсантам на 23 февраля песню украинской группы Бумбокс "Вахтерам".
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