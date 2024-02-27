Путинистка Успенская отругала нетрезвую Пугачеву из-за песни: "Какого черта?"

Певица припомнила, как скандалила с Примадонной в девяностых.

https://stars.glavred.info/putinistka-uspenskaya-otrugala-netrezvuyu-pugachevu-iz-za-pesni-kakogo-cherta-10545323.html Ссылка скопирована

Любовь Успенская рассказала про конфликт с Аллой Пугачевой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/uspenskayalubov_official, instagram.com/alla_orfey

Пропутинская певица Любовь Успенская во время своего 70-летнего юбилея призналась росСМИ, что более 30 лет таит обиду на Аллу Пугачеву. Камнем преткновения стала песня "Россия". В стране-оккупанте она известная именно в исполнении Примадонны, и впервые зазвучала в 1993 году, когда про Успенскую практически никто не знал.

Обиженная певица рассказала, что это - ее трек. Она записала его в 1991 в США, и в его создание вкладывала свою душу и собственные смыслы. То, что песня досталась Пугачевой, ее глубоко ранило. К тому же Успенская дала невысокую оценку исполнению Примадонны, которое принято считать каноничным.

Успенская рассказала, что конфликт из-за "России" она обсуждала с Аллой Борисовной, которая, якобы призналась ей, что записывала песню нетрезвой. Так или иначе, звезде шансона надолго пришлось забыть про этот трек.

видео дня

"Она ее испоганила, а не спела! Позорно. Алле дали эту песню, даже не сказали, что это песня моя. Что я уже записала ее в свой альбом, что в создании этой песни мои идеи были. В них весь смысл песни был. ... В ней я рассказываю о своем пути: "Уж сколько дорог мною пройдено в нелегкой разлуке с тобой". Какого черта Пугачева про дороги поет? Какое она отношение имеет к этому? Она мне потом признавалась, что она была пьяная, что она вообще не знала, что это моя песня, извинялась. Мелодию перепутала, слова перепутала. "Вообще я никогда не лезу в такие темы", – говорила мне Пугачева", - пожаловалась Любовь Успенская.

Кто такая Любовь Успенская? Любовь Успенская - советская, российская и американская певица в жанре шансон. Родилась, выросла и первую известность, как артистка, получила в Киеве. Вопреки этому активно поддерживает РФ в войне с Украиной. С 7 января 2023 года внесена Украиной в санкционные списки лиц, "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооружённую агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины".

Ранее стало известно, в рф появился новый политический проект для ведущей и кумы путина Оксаны Марченко. Из жены политика-перебежчика Медведчука планируют создать лидера мнений для продвижения пропагандистских нарративов в том числе на оккупированных украинских территориях.

Также Екатерина Мизулина, которую считают любовницей Путина, спела российским курсантам на 23 февраля песню украинской группы Бумбокс "Вахтерам".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.