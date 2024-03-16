"Не шутил, а остромыслил": Галкин и Пугачева почтили память Ширвиндта

Максим Галкин и Алла Пугачева решили проститься с советским актером Александром Ширвиндтом.

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Галкин и Пугачева почтили память Ширвиндта постами в Instagram / коллаж Главред, фото УНИАН

Русский шоумен-оппозиционер Максим Галкин почтил память умершего накануне известного советского актера Александра Ширвиндта специальным постом в Instagram.

"Бывает амплуа, артист определенного жанра. Он был сам отдельный жанр. Я обожал его интонацию, но еще лучше было видеть А.А., когда он шутит. Даже я бы сказал не шутит, а остромыслит. У него было абсолютно британское выражение лица, то ли от рождения, то ли благоприобретено в лодке Дж. К. Джерома. Не наших мест невозмутимость. Самый невозмутимый возмутитель спокойствия. Его чувство юмора было немногословно, но очень точно. Он был идеальным соседом по креслу, если на сцене творилось какое-то непотребство. Его комментарии компенсировали ощущение потерянного времени/ Кабинет А.А. мне показался кабинетом артиста, а не чиновника. Ширвиндт всегда был больше, чем кабинет, который он занимал, так же, как он всегда был больше ролей, чем те, что играл. С ним всегда возникало ощущение, что он больше недоговаривает, больше оставляет за скобками. Не все острилось вслух, что-то оставалось непроизнесенным, как не все буквы звучат в конце его фамилии", — написал Галкин.

А вот супруга комика, легендарная певица Алла Пугачева обошлась без слов — она выложила в сеть архивное актерское фото Ширвиндта и оставила только два эмодзи — "аплодисменты" и "молитва".

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К слову, Ширвиндт за несколько лет до смерти стал невъездным в Украину — в "черные списки" он попал из-за своих поездок в незаконно оккупированный страной-агрессором РФ полуостров Крым. Потом он признавался, что "ощущал физиологическую потерю" и "скучал по Одессе и Киеву", однако не был согласен с тем, что ему закрыли въезд из-за посещения полуострова.

Кто такой Александр Ширвиндт Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. В 1956 году он окончил Театральное училище имени Щукина. С тех пор он служил в театре, в том числе с 1970 года - в Московском академическом театре сатиры ставил спектакли, снимался в кино, много работал на эстраде, преподавал в Щукинском училище. На посту худрука Театра сатиры он сменил Валентина Плучека в 2000 году. С 16 ноября 2021 года Ширвиндт оставил эту должность и стал президентом театра.

Напомним, ранее стало известно о том, что Томас Кингстон умер в возрасте 45 лет. "С глубочайшей скорбью мы сообщаем о смерти Томаса Кингстона, нашего любимого мужа, сына и брата", — говорится в заявлении жены Томаса, леди Габриэллы Кингстон.

Ранее, популярный украинский блогер Юрий Ворожко скончался в возрасте 32 лет. Тело мужчины было обнаружено в бассейне одного из спортивных комплексов в Кропивницком.

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