Артист скончался на 90-м году жизни.

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Умер Александр Ширвиндт / Коллаж Главред, фото ТАСС

В террористической Росии умер актер, театральный режиссер, педагог и писатель, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт.

Об этом сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, которого цитирует Интерфакс.

"Печальная новость… На 90-м году ушел из жизни президент Театра сатиры, народный артист России Александр Ширвиндт. С его именем связана целая эпоха в истории отечественного театра и кино", - написал Шапошников в своем телеграм-канале.

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Кто такой Александр Ширвиндт Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. В 1956 году он окончил Театральное училище имени Щукина. С тех пор он служил в театре, в том числе с 1970 года - в Московском академическом театре сатиры ставил спектакли, снимался в кино, много работал на эстраде, преподавал в Щукинском училище. На посту худрука Театра сатиры он сменил Валентина Плучека в 2000 году. С 16 ноября 2021 года Ширвиндт оставил эту должность и стал президентом театра.

Позднее Театр Сатиры в своем-телеграм-канале подтвердил сообщения о смерти актера. О дате прощания будет объявлено позднее.

Ширвиндта называли "королем флегматичного юмора". Он был одним из популярнейших советских актеров, хотя исполнил всего одну главную роль, и не в самой известной картине — симпатичного мошенника Леонидо Папагатто в комедии "Миллион в брачной корзине".

А еще — Харриса в "Троих в лодке", майора Альфреда в "Небесных ласточках", одного из приятелей Жени Лукашина в "Иронии судьбы", директора Фирелли в "Принцессе цирка", ресторанного пианиста Шурика в "Вокзале для двоих", бюрократа Мясоедова в "Забытой мелодии для флейты".

Ширвиндт был внесен в базу данных украинского сайта "Миротворец" за посещение оккупированного Россией Крыма.

Напомним, ранее стало известно о том, что Томас Кингстон умер в возрасте 45 лет. "С глубочайшей скорбью мы сообщаем о смерти Томаса Кингстона, нашего любимого мужа, сына и брата", — говорится в заявлении жены Томаса, леди Габриэллы Кингстон.

Ранее, популярный украинский блогер Юрий Ворожко скончался в возрасте 32 лет. Тело мужчины было обнаружено в бассейне одного из спортивных комплексов в Кропивницком.

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