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Решил уйти: путинист Добронравов совсем сдал после операции

Элина Чигис
15 марта 2024, 12:45
Путинист Федор Добронравов уходит со сцены до 2025 года из-за проблем со здоровьем.
Федор Добронравов
Федор Добронравов уходит со сцены на год / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dobronravov.fedor/

Российский актер Федор Добронравов, который в диком экстазе от кровавого вторжения РФ в Украину, отменил все спектакли на целый год — до января 2025-го.

Как сообщают росСМИ, Добронравова ожидает длительная реабилитация после оперции, без которой он мог бы стать инвалидом.

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Добавим, путинист обратился в больницу с болями в шее, позвоночнике и при глотании. После обследования актера доставили в нейрохирургическое отделение для экстренной операции и удалили дискоостеофитный комплекс на уровне двух позвонков.

Теперь артист будет проходить длительную реабилитацию при помощи лечебной физкультуры и медикаментов.

Кто такой Федор Добронравов?

Федор Добронравов — советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, продюсер, певец; народный артист Российской Федерации.
В 2014 году поддержал оккупацию Крыма Россией.
В ноябре 2017 года Добронравову на три года был запрещён въезд в Украину из-за его публичной поддержки оккупации Крыма Россией.
В 2022 году поддержал вторжение России в Украину, принимал участие в концертах в поддержку российской агрессии.

Добавим, путинист Федор Добронравов отреагировал на заявление украинской актрисы Анны Кошмал, которая внесла артиста в свой личный черный список.

А также актеры "Квартала 95" раскритиковали российского актера Федора Добронравова, который приехал в госпиталь раздать автографы оккупантам.

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