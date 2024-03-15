Решил уйти: путинист Добронравов совсем сдал после операции

Российский актер Федор Добронравов, который в диком экстазе от кровавого вторжения РФ в Украину, отменил все спектакли на целый год — до января 2025-го.
Как сообщают росСМИ, Добронравова ожидает длительная реабилитация после оперции, без которой он мог бы стать инвалидом.
Добавим, путинист обратился в больницу с болями в шее, позвоночнике и при глотании. После обследования актера доставили в нейрохирургическое отделение для экстренной операции и удалили дискоостеофитный комплекс на уровне двух позвонков.
Теперь артист будет проходить длительную реабилитацию при помощи лечебной физкультуры и медикаментов.
Кто такой Федор Добронравов?
Федор Добронравов — советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, продюсер, певец; народный артист Российской Федерации.
В 2014 году поддержал оккупацию Крыма Россией.
В ноябре 2017 года Добронравову на три года был запрещён въезд в Украину из-за его публичной поддержки оккупации Крыма Россией.
В 2022 году поддержал вторжение России в Украину, принимал участие в концертах в поддержку российской агрессии.
Добавим, путинист Федор Добронравов отреагировал на заявление украинской актрисы Анны Кошмал, которая внесла артиста в свой личный черный список.
А также актеры "Квартала 95" раскритиковали российского актера Федора Добронравова, который приехал в госпиталь раздать автографы оккупантам.
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