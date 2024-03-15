Решил уйти: путинист Добронравов совсем сдал после операции

Путинист Федор Добронравов уходит со сцены до 2025 года из-за проблем со здоровьем.

https://stars.glavred.info/reshil-uyti-putinist-dobronravov-sovsem-sdal-posle-operacii-10550303.html Ссылка скопирована

Федор Добронравов уходит со сцены на год / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dobronravov.fedor/

Российский актер Федор Добронравов, который в диком экстазе от кровавого вторжения РФ в Украину, отменил все спектакли на целый год — до января 2025-го.

Как сообщают росСМИ, Добронравова ожидает длительная реабилитация после оперции, без которой он мог бы стать инвалидом.

видео дня

Добавим, путинист обратился в больницу с болями в шее, позвоночнике и при глотании. После обследования актера доставили в нейрохирургическое отделение для экстренной операции и удалили дискоостеофитный комплекс на уровне двух позвонков.

Теперь артист будет проходить длительную реабилитацию при помощи лечебной физкультуры и медикаментов.

Кто такой Федор Добронравов? Федор Добронравов — советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, продюсер, певец; народный артист Российской Федерации.

В 2014 году поддержал оккупацию Крыма Россией.

В ноябре 2017 года Добронравову на три года был запрещён въезд в Украину из-за его публичной поддержки оккупации Крыма Россией.

В 2022 году поддержал вторжение России в Украину, принимал участие в концертах в поддержку российской агрессии.

Добавим, путинист Федор Добронравов отреагировал на заявление украинской актрисы Анны Кошмал, которая внесла артиста в свой личный черный список.

А также актеры "Квартала 95" раскритиковали российского актера Федора Добронравова, который приехал в госпиталь раздать автографы оккупантам.

Читайте больше о Добронравове:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.