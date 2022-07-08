Кошевой и Пикалов "распекли" звезду "Сватов" Добронравова за поддержку оккупантов / скриншот

Актеры "Квартала 95" раскритиковали российского актера Федора Добронравова, который поддержал россиян, принимающих участие в геноциде украинского народа.

Александр Пикалов и Евгений Кошевой в проекте "Байрактар News" возмутились тем, что Иван Будько из "Сватов" поддерживает людей, которые убивают украинцев.

"Наверное, в госпитале Добронравов поблагодарил оккупантов за то, что рашисты попали снарядом в дом, где снимались "Сваты", – напомнили они.

Во время посещения раненых оккупантов Добронравов фотографировался с ними, жал им руки и подписывал автографы, улыбаясь при этом и утверждая, что "все будет хорошо".

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"Добронравов не отважился публично осудить агрессию России и убийства украинцев. Людей, которые тебя любили и смотрели, Федя. И ты жмешь руку убийцам и спрашиваешь, как они чувствуют себя", – прокомментировали Кошевой и Пикалов.

Напомним, Добронравов, который много лет снимался в Украине и работал с украинской командой, пожелал убийцам детей и женщин скорейшего выздоровления и ответил на интересующие вопросы, выступил перед персоналом и пациентами госпиталя с рассказом об особенностях актерской профессии и о своей службе в Воздушно-десантных войсках.

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