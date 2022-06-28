Федор Добронравов пришел навестить российских убийц / akter1

Звезда сериала "Сваты" Федор Добронравов, который сыграл в сериале Ивана Бутько, поддержал россиян, которые принимали участие в геноциде украинского народа, так называемой "спецоперации".

Как сообщает Телеграмм-канал Минобороны россии, народный артист россии Федор Добронравов навестил раненых солдат-убийц мирных украинцев в военном госпитале Самары.

Артист, который много лет снимался в Украине и работал с украинской командой, пожелал убийцам детей и женщин скорейшего выздоровления и ответил на интересующие вопросы, выступил перед персоналом и пациентами госпиталя с рассказом об особенностях актерской профессии и о своей службе в Воздушно-десантных войсках.

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Напомним, ранее российский телекритик Николай Горбашев сообщил, что съемки 8 сезона сериала "Сваты" начнутся в конце 2022 года, а его премьера предположительно состоится весной-летом 2023 года.