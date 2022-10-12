"Путинист" Добронравов ответил, вернется ли в "Сваты"

Федор Добронравов / instagram.com/dobronravov.fedor

Популярный российский актер Федор Добронравов, который ни один год снимался в Украине и был звездой украинского сериала "Сваты" так и не ответил на вопрос о том, собирается ли он вернутся в телесериал.

Как заявил актер, он, как и остальные, молится об этом, сообщают российские СМИ.

Добронравов выступил во время благотворительного творческого вечера выпускников Воронежского театрального института. После торжественной части артист пообщался с журналистами, где и заявил о том, что он молится не об окончании нападения России на Украину, а о возвращении прибыльного проекта на телеэкраны.

Напомним, ранее звезда украинского сериала "Сваты", актриса Олеся Железняк поздравила президента террористического государства России, развязавшего войну в Украине, с днем рождения.

Актриса поблагодарила диктатора за то, что может "воспитывать мальчиков, как мальчиков, а девочку, как девочку". Соответствующим видео поделился на своей странице в Instagram журналист Дмитрий Гордон.

"Я счастлива, я горда поздравить вас с днем рождения. Будьте счастливы. Спасибо вам за чувство родины. Спасибо вам за то, что я своих мальчиков могу воспитывать, как мальчиков, а девочку, как девочку. Я вас очень люблю, я восхищаюсь вами. Я восхищаюсь тому, как вы держите удар, вашему спокойствию. Я счастлива, что у нашей страны такой президент", - говорит актриса, которая несколько лет снималась в Украине.

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