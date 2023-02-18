"Вы видели, что он вытворил в эфире?": Басков вляпался в скандал на росТВ

Одиозный российский певец Николай Басков, который недавно перенес операцию, влип в скандал на росТВ.
Спустя некоторое время он появился в эфире, но россияне быстро перестали его поддерживать и начали критиковать, пишут росСМИ.
Публике не нравится то, как он выглядит на ТВ, а некоторые зрители называют поведение Баскова неуместным.
В социальных сетях появилось все больше негативных комментариев о шоу и его ведущих, а также об участниках жюри. Россияне также требуют, чтобы в программе исполнялись только русские песни, а не иностранные хиты.
"Басков какой мерзкий, ведет отвратительно", "Да уберите уже Баскова, надоел", "Фу, вы видели вообще, что вытворил Басков в эфире?", - писали недовольные пользователи сети.
Напомним, одиозный российский певец Николай Басков порвал связки и пережил серьезную операцию. Он предпочитал не говорить о своем состоянии, но все-таки решил прокомментировать свой распухший вид.
Также сообщалось, что в России певца пришлось выводить на сцену, поскольку ему было трудно передвигаться самостоятельно, пишут росСМИ.
"Баскова вели под руки. Одну ногу он подволакивал. Каждый шаг давался ему с трудом", - рассказал очевидец.
Баскова поставили в центр зала, а выступая, он не двигался с места. Пел он под фонограмму.
Вам может быть интересно:
- "Здоровье уже не то": Лазарев осрамил Баскова из-за его болезни
- Хромой "путинист" Басков отдал миллион на "нужды оккупантов"
- Распухший Басков впервые высказался о своем состоянии