"Вы видели, что он вытворил в эфире?": Басков вляпался в скандал на росТВ

Россияне возмущены поведением Николая Баскова. Они требуют выгнать его с эфира.

Николай Басков / скриншот YouTube

Одиозный российский певец Николай Басков, который недавно перенес операцию, влип в скандал на росТВ.

Спустя некоторое время он появился в эфире, но россияне быстро перестали его поддерживать и начали критиковать, пишут росСМИ.

Публике не нравится то, как он выглядит на ТВ, а некоторые зрители называют поведение Баскова неуместным.

видео дня

В социальных сетях появилось все больше негативных комментариев о шоу и его ведущих, а также об участниках жюри. Россияне также требуют, чтобы в программе исполнялись только русские песни, а не иностранные хиты.

"Басков какой мерзкий, ведет отвратительно", "Да уберите уже Баскова, надоел", "Фу, вы видели вообще, что вытворил Басков в эфире?", - писали недовольные пользователи сети.

Напомним, одиозный российский певец Николай Басков порвал связки и пережил серьезную операцию. Он предпочитал не говорить о своем состоянии, но все-таки решил прокомментировать свой распухший вид.

Также сообщалось, что в России певца пришлось выводить на сцену, поскольку ему было трудно передвигаться самостоятельно, пишут росСМИ.

"Баскова вели под руки. Одну ногу он подволакивал. Каждый шаг давался ему с трудом", - рассказал очевидец.

Баскова поставили в центр зала, а выступая, он не двигался с места. Пел он под фонограмму.

Вам может быть интересно: